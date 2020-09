Anna Foglietta è la madrina della 77esima edizione della Mostra di Venezia, la prima alle prese con la pandemia da coronavirus.

Sul red carpet l’attrice non ha rinunciato a quella che è la sua caratteristica principale: eleganza mista a semplicità.

Un binomio sempre vincente, soprattutto se si accompagna con l’energia e il carattere della protagonista di questa edizione del festival.

Per ora Anna Foglietta ha già sfoggiato abiti Armani e Alberta Ferretti, ma è una maglia Fendi che ha catturato la nostra attenzione.

Si tratta del modello cropped con collo a giro e maniche corte, realizzato in spugna di cotone con motivo a righe intarsiato nei toni del nero, del bianco e del rosa.

Il prezzo è 595 euro, ma potete trovare sul web delle alternative più economiche.

Le parole di Anna Foglietta, madrina della Mostra di Venezia.

“Questa Mostra ha un valore simbolico, siamo i primi a realizzare un festival in presenza e in sicurezza e vogliamo dare la dimostrazione che si può fare”, ha spiegato l’attrice italiana.

Poi ancora: “Se siamo bravi possiamo riguadagnare una pseudo normalità della quale abbiamo bisogno tutti e che può essere motore culturale ed economico di ripresa”.

“Tornare a vedere i film in sala significa uscire, avere una socialità per quanto in sicurezza, significa far ripartire l’industria”.

“Il cinema lo può fare e noi qui abbiamo una grande opportunità di dimostrarlo e sperare di fare da apripista”.

“Come siamo andati a mangiare la pizza quest’estate, come siamo andati a fare il bagno al mare così possiamo tornare in sala”.

“Qui dalla Mostra del cinema segniamo una ripartenza, uno start. Come lavoratrice dello spettacolo sento di interpretare i desideri di tutti i colleghi e spero che quelli del teatro, dove è più complicata la ripresa, ce la facciano quanto prima anche loro”.