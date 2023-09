Angelina Jolie pensa che aver fondato una casa di moda sia stato “terapeutico”. Per il numero di novembre di Vogue, l’attrice ha rilasciato un’intervista approfondita sul progetto “Atelier Jolie“, rivelando i suoi primi look, incluso l’abito bianco con corpetto vorticoso senza spalline che indossa sulla copertina digitale (fotografata da Annie Leibovitz).

L’Atelier Jolie aprirà ufficialmente a novembre, con collaborazioni che includono il modista londinese Justin Smith, l’artista americano Duke Riley e il merlettaio sudafricano Pierre Fouché. “Non voglio diventare una grande stilista”, ha detto Jolie a Vogue. “Voglio costruire una casa affinché altre persone lo diventino”.

Insieme a lei nell’impresa ci sono due dei suoi figli, Zahara e Pax, che sono stati “fortemente coinvolti” nel lancio, secondo la rivista americana. “Trovo un po’ divertente che siamo coinvolti nella moda – non penso che nessuno di noi sia eccessivamente ‘alla moda’ ”, ha detto Jolie nell’intervista. “Ma poiché viviamo nei nostri vestiti, sono una parte fondamentale di ciò che siamo e qualcosa che è importante esplorare, soprattutto per i giovani”.

Sulla sua nuova vita da madre single Angelina Jolie ha detto: “Non mi sento me stessa da un decennio (…) Avevamo molta guarigione da affrontare”, ha detto. “Penso che parte di questo sia stato anche terapeutico per me: lavorare in uno spazio creativo con persone di cui ti fidi e riscoprire te stesso”, ha aggiunto riguardo al processo di fondazione dell’Atelier Jolie. “Spero di cambiare molti aspetti della mia vita. E questo è quello rivolto in avanti”.

Il lancio del progetto

Atelier Jolie sarà “un luogo in cui gente creativa possa collaborare con una famiglia diversa di sarti, modellisti e artigiani esperti da tutto il mondo. Un posto dove divertirsi. Dove creare i propri modelli in libertà e scoprire se stessi”. Queste le parole dell’attrice, in occasione del lancio del brand lo scorso maggio. FONTE: Cnn.