Amy Winehouse, asta record per l’abito indossato al suo ultimo concerto

Quel vestitino, parte degli armadi della cantante di ‘Back in Black’ svuotati dai genitori Mitch e Janis, è passato di mano per 243.200 dollari, venti volte la stima di partenza.

L’asta degli oggetti appartenuti a Amy Winehouse

L’asta di beneficienza da Julian’s a Beverly Hills si è svolta online con clienti da tutto il mondo. In tutto, i genitori di Amy Winehouse hanno messo all’asta circa 800 oggetti appartenuti alla figlia. Testimonianze più disparate di una vita al limite, segnata dalle battaglie contro le tossicodipendenze oltre che dal genio musicale.

Dai reggiseni ai DVD, dai libri ai trucchi, agli appunti di scena: la vendita ha fruttato 4 milioni di dollari, il doppio di quanto previsto. Il ricavato andrà alla Fondazione Amy Winehouse, creata dai genitori per sostenere giovani adulti vulnerabili in lotta contro alcol e droga.

Il vestito dell’ultimo concerto era stato disegnato per la tournee dell’estate 2011 dall’amica e stilista Naomi Parry. Tournee che ha poi visto una serie di concerti cancellati, subito dopo quel suo ultimo show a Belgrado. A contenderselo sono stati 16 ammiratori, ma il vincitore dell’asta dovrà aspettare aprile per portarselo a casa: tra pochi giorni sarà infatti esposto in una mostra su Amy al Museo del Design di Londra.

“Provo una immensa tristezza quando guardo quell’abito”, ha detto la Parry che aveva collaborato con Amy su altri dieci abiti da indossare nella tournee. “Lei era appena uscita dalla riabilitazione e quel vestito doveva segnare la sua ripartenza, l’idea di qualcosa di nuovo con cui ricominciare”.

Gli altri cimeli all’asta

Molti dei pezzi all’asta hanno moltiplicato le stime di partenza. Come la celebre borsa di Moschino a forma di cuore che Amy aveva con sé ai Brit Awards del 2007 e che ha raggiunto 204 mila dollari, 13 volte la valutazione iniziale. Un abito dorato di Dolce e Gabbana è stato invece venduto per 150 mila dollari, 20 mila dollari di più della tuta nera e beige di Temperley London indossata al concerto per i 90 anni di Nelson Mandela a Hyde Park.ù

Commoventi poi alcuni cimeli post mortem: 19 mila dollari pagati per l’insegna stradale di metallo con la scritta “Camden Square” su cui fan addolorati avevano scritto messaggi di omaggio alla cantante nei giorni successivi alla scomparsa.

Amy Winehouse fu trovata morta a 27 anni nel suo appartamento di Camden il 23 luglio 2011. Subito si pensò a una overdose di droga, ma l’autopsia determinò che la star di ‘Rehab’ era rimasta vittima di un avvelenamento accidentale da alcolici.