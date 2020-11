Amal Clooney è diventata in questi ultimi anni un’icona di stile e bellezza. La sua fama è pari se non superiore a quella del marito, il divo hollywoodiano George Clooney.

L’avvocato per i diritti umani ha dato filo da torcere sul red carpet a molte celebrities e le più importanti case di moda hanno vestito la signora Clooney, prima fra tutte quella di Oscar de la Renta.

Amal e George dividono la loro vita tra gli Usa, il Regno Unito e l’Italia, dove hanno una casa che funge da residenza estiva.

Proprio dal lago di Como, dove si trova la villa dell’attore, arriva la personal chef della coppia, Viviana Frizzi, al loro fianco dal 2013.

Se vi state chiedendo cosa mangi Amal Clooney per essere così in forma, cerchiamo di fornire qualche risposta.

Secondo la rivista Heat, la mamma dei gemelli Ella e Alexander preferisce una colazione estremamente salutare a base di “zuppa di alghe e talvolta uovo sodo”.

La rivista ha rivelato che Amal segue una “dieta mediterranea a base di pesce”.

Durante una rara intervista con Vogue nella sua casa di Sonning, Amal ha fornito ai fan un’idea dei suoi pranzi preferiti.

Lo scrittore Nathan Heller ha raccontato: “Clooney mi porta in cucina, dove la sua chef ha preparato il cibo. C’è un’insalata, spaghetti con polpette di tacchino e petto di pollo con salsa al limone”.

Cosa mangia a cena Amal Clooney? In un’intervista con la rivista People, i Clooney hanno parlato della loro vita domestica, svelando anche l’importanza dei piatti di Frizzi.

La chef prepara la pizza una volta a settimana per la coppia. La loro preferita è una margherita con insalata di rucola, ma il suo repertorio include anche piatti libanesi e indiani, sushi e piatti italiani.

“Può fare qualsiasi cosa, compresi gli gnocchi al pesto fatti a mano che ti farebbero piangere”, ha detto George.

“Vivi cucina per noi quasi tutte le sere ora perché abbiamo i gemelli. Uscire non è così facile o interessante come una volta. Inoltre tutti i nostri amici preferirebbero mangiare il suo cibo piuttosto che andare in un ristorante locale a Como o a Londra.”

George ha aggiunto: “Onestamente, Amal ed io siamo cuochi così scarsi che qualsiasi lezione di Vivi in ​​cucina sarebbe come insegnare a volare a una balena”.