Adele torna ad apparire in pubblico. E se il tuo hype era già alle stelle per il grande ritorno della cantante questo fine settimana al Saturday Night Live, l’ultima sua foto è la ciliegina sulla torta. In un recente post su Instagram, infatti, Adele ci ha dato un’anteprima della sua partecipazione al programma.

La cantante ha pubblicato sul suo profilo una foto in cui sta presumibilmente studiando le sue battute, nel backstage dello spettacolo.

Sfoggia un look che è stato il vero punto di riferimento per celebrità come Miley Cyrus e Hailey Beiber in questa stagione: jeans e giacca di jeans over abbinata. Ha completato il look casual con stivali marroni texani con punta in animalier, coda di cavallo e mascherina protettiva. “Mancano 3 giorni ♥ ️”, ha scritto la cantante nella didascalia della foto.

Il look casual di Adele dimostra ancora una volta che il total jeans è il vero trend dell’autunno – invero 2020.

CORRELATO: Adele, il drink verde alleato della sua dieta

Lo scorso lunedì Adele ha dato la notizia che avrebbe partecipato allo spettacolo, con un dolce post: “Dannazione, sono così entusiasta! – scrive la cantante in un post su Instagram – E anche assolutamente terrorizzata! Sarà la prima volta che conduco. Ho sempre voluto farlo, ma il momento non era mai quello giusto. Ma se c’è mai stato un momento giusto per qualcuno di noi di buttarsi a occhi chiusi e sperare per il meglio, è il 2020, giusto? Saranno passati quasi 12 anni dal giorno in cui sono apparsa per la prima volta nello show, durante un’elezione… che ha poi lanciato la mia carriera negli Stati Uniti, quindi sembra che il cerchio si chiuda e non potrei proprio dire di no!”.

Ovviamente, i fan hanno ipotizzato che questo concerto potrebbe indicare un ritorno ancora più ampio per la cantante. Tipo, forse un album? Immagino che dovremo solo aspettare e vedere.