Tutte le proprietà del limone e perché dovresti assumerlo regolarmente

Il limone è un buon alleato se ti alleni? Questo agrume è un’ottima fonte di vitamina C, coinvolta tra le altre cose anche nella produzione di collagene. Ma cerchiamo di capire come ci può aiutare, soprattutto se ci alleniamo regolarmente.

Quando si pensa alla vitamina C, vengono subito in mente agrumi. E oggi vogliamo soffermarci su uno in particolare, il limone, alimento molto versatile nella nostra dieta mediterranea. L’ISS consiglia di ingerire tra 95 e 110 mg al giorno di vitamina C negli adulti a partire dai 20 anni di età, e il limone è una buona alternativa per raggiungere questa quantità. Questo perché ha al suo interno 50 mg di vitamina C per ogni 100 gr di porzione di frutta commestibile.

Benefici del consumo di limone

I benefici del limone sono dovuti al suo contenuto di vitamina C. La vitamina C, oltre a favorire la salute del sistema immunitario, contribuisce anche allo sviluppo del collagene, aiuta nell’assorbimento del ferro e ha anche proprietà antiossidanti grazie alla presenza di composti fenolici come acido caffeico e ferulico. Inoltre, è una fonte di fibra solubile, che favorisce la regolazione di colesterolo e glicemia. Allo stesso modo, favorisce la salute del microbiota intestinale. Infine, nel limone sono presenti anche molti flavonoidi, ai quali vengono attribuite proprietà antinfiammatorie.

Il consumo di limone se fai sport

Per tutti questi motivi, il limone è un ottimo alleato anche per chi fa sport. Questo alimento infatti può aiutare a ridurre l’affaticamento muscolare e la stanchezza. Inoltre, il contenuto di potassio di cui è ricco il limone può favorire la funzione muscolare.

Assumere limone è il modo più semplice per integrare nella propria dieta vitamine, in particolare la vitamina C, che aiuta a bilanciare l’allenamento. Questo alimento versatile può essere aggiunto in moltissimi piatti, per esempio per condire secondi di carne o pesce, o contorni cotti in modo leggero.