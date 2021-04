Se hai deciso di seguire una dieta sana e non sai da dove cominciare, prendi nota di questo consiglio: colora dispensa e frigorifero con cibi di tutti i colori. Rosso, verde, giallo, arancione, bianco… sono i colori che non dovrebbero mai mancare nella tua lista della spesa per una dieta sana, poiché assicurano i diversi nutrienti di cui il tuo corpo ha bisogno. Naturalmente, è sempre importante selezionare cibi freschi e non elaborati. Via livera quindi a frutta, verdura, cereali, uova, pesce, legumi.

L’importanza dei colori in una dieta sana

I colori svolgono diverse funzioni negli alimenti. Prendi per esempio il rosso del pomodoro. Il pomodoro è di questo colore perché contiene licopene, un potente antiossidante. L’arancione della zucca o della carote è dovuto al beta-carotene, un altro antiossidante molto potente. Arance e agrumi sono gialli perché ricci di vitamina C.

Non solo. Avere una dispensa colorata è anche una esperienza sensoriale. I colori rosso, arancio e giallo donano energia, calore, vitalità, una sensazione di ottimismo. Verdi, viola e blu trasmettono più calma, serenità, pace. E il bianco è un simbolo di purezza. Scopriremo le proprietà di diversi alimenti attraverso i loro colori.

Rosso

Il colore rosso dei pomodori, del cocomero o delle fragole è dovuto ad un pigmento chiamato “Licopene”. È un carotenoide, cioè una sostanza chimica naturale responsabile del colore rosso di frutta e verdura. Il licopene è il miglior antiossidante contro i radicali liberi insieme alla pectina e alle vitamine che aiutano a mantenere i normali livelli di colesterolo nel sangue. Il principale alimento ricco di licopene è il pomodoro, ma si può trovare anche in altri cibi rossi come anguria, pompelmo, fragole. Inoltre, i cibi rossi sono ricchi di vitamina C, A, potassio e antiossidanti.

Giallo arancio, ideali per una dieta sana

Frutta e verdura con questo colore sono ricchi di antiossidanti, ma si distinguono anche per la loro capacità di aiutare a proteggere il sistema immunitario, la pelle e la vista. Questi benefici sono forniti da Carotenoidi come il beta-carotene, che conferiscono il colore arancione così tipico di carote, arance, zucche o albicocche, tra gli altri. I carotenoidi sono potenti antiossidanti e sono anche precursori della vitamina A. Questi frutti e verdure sono una fonte di vitamina C e A, che combattono l’invecchiamento cellulare grazie alla loro azione sui radicali liberi. La frutta e la verdura gialla sono anche ricche di potassio, come le banane, e di luteina come il mais.

Verde

Il colore verde di frutta e verdura come spinaci, broccoli, kiwi, uva, è fornito dalla clorofilla, il pigmento più diffuso nel regno vegetale. E’ una sostanza che negli alimenti crudi può aiutare a prevenire alcune malattie. È un colore associato a una dieta sana e in effetti lo è. Più un vegetale è verde, più è ricco di beta-carotene e vitamina C, antiossidanti che proteggono dai danni ossidativi alle cellule. Le loro proprietà sono principalmente depurative. Inoltre sono alimenti ricchi di fibre, vitamine e minerali.

Viola

In una dieta sana non dovrebbero mancare cibi di colore viola. Il colore violaceo di frutta e verdura è dato dalle “antocianine”, che sono un tipo di flavonoide. I benefici per la salute includono la sua azione antiossidante e antinfiammatoria e le sue proprietà diuretiche. Un buon esempio potrebbero essere uva spina, melanzane, cavolo rosso e more. Hanno elevate proprietà antiossidanti grazie alla concentrazione di carotenoidi e polifenoli. Inoltre contengono una moltitudine di vitamine come A, C e K e minerali come magnesio, calcio e potassio. Contengono anche fibre che aiutano a regolare il transito intestinale e sono a basso contenuto di grassi.

Dieta sana, non scordare il bianco

I cibi bianchi sono dovuti alla presenza di sostanze come la flavina. Alcuni di questi alimenti sono l’aglio, la cipolla, il cavolfiore, i funghi. Favoriscono la salute cardiovascolare e riducono il colesterolo. Sono cibi ricchi di sostanze fitochimiche come l’allicina, che aiuta a prevenire le infezioni e agisce come antibiotico. Un altro vantaggio dei cibi bianchi è il loro apporto di fosforo, potassio e magnesio, fondamentali in una dieta sana.