Incorporare cibi a basso contenuto calorico nella dieta può aiutare a ridurre le calorie giornaliere totali.

Se sei a dieta e stai cercando di dimagrire conoscere gli alimenti alleati della tua lotta ai chili di troppo può essere molto utile. Vediamone alcuni.

15 cibi con poche calorie.

Al primo posto ci sono loro, le mele, ricche di vitamina C, fonte di fibre, possono aiutare la salute dell’intestino. Una piccola mela contiene solo 86 calorie.

Le fragole sono una buona fonte di vitamina C e manganese, oltre a fibre e antiossidanti. Una contiene solo 6 calorie.

I lamponi sono ricchi di vitamina C, manganese e vitamina K, oltre ad essere un’ottima fonte di fibre. Una tazza di lamponi (150 g) equivale a 78 calorie.

Mettete nel carrello le albicocche. Una porzione contiene solo 16 calorie ed è ricca di sostanze nutritive, come vitamine C, E e K, nonché vitamine del gruppo B.

Anche le ciliegie sono ricche di vitamine e minerali, come la vitamina C, più potassio e fibre. Una tazza di ciliegie (circa 150 g) ha 95 calorie.

Non dimenticate gli asparagi, buona fonte di vitamine K, A ed E, oltre ad essere ricche di ferro.

Volete tenere a bada la fame prima di cena? Provate con le olive, ricche di calcio, vitamina E e ferro. Con una porzione da 15 g di olive ingerirete solo 22 calorie.

I pomodori sono un’ottima fonte di licopene antiossidante, oltre ad essere ricchi di vitamina C, potassio, acido folico e vitamina K. Una porzione da 126 g contiene 25 calorie.

Un gambo di sedano ha meno di 6 calorie. Contiene fibre e molti antiossidanti, tra cui vitamina C e flavonoidi.

Come potete ben immaginare, i finocchi sono tra gli alimenti a basso contenuto calorico. Contengono anche vitamina K, vitamina C, fibre e potassio.

Una tazza (70 g) di cavolo rosso sminuzzato contiene poco meno di 22 calorie, mentre una tazza da 100 g di cavoletti di Bruxelles ne ha 39.

Una piccola carota ha una ventina di calorie, così come una porzione di zucchine (95 g) contiene solo 20 calorie.

La zucca ha solo 30 calorie per tazza (116 g) ed è una fonte di vitamine A, C, E e B6. Foto in alto di PublicDomainPictures da Pixabay.