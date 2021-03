Senza dubbio, quando vogliamo dimagrire, le verdure giocano un ruolo fondamentale all’interno della nostra dieta. È difficile pensare a un piano alimentare che ci aiuti a tenere a bada la bilancia che non includa il consumo di verdure. Sono alimenti essenziali in una dieta sana, ma sono anche una condizione essenziale se, oltre a seguire una sana alimentazione, il nostro obiettivo è quello di dimagrire.

Ma quali sono le verdure che possono aiutarci di più nel nostro obiettivo di perdere peso? Prendi nota.

Cavolo cinese

Forse non lo hai ancora mai provato, eppure dovresti dargli almeno una chance. Il cavolo cinese è molto ricco di sostanze nutritive, inclusi minerali come calcio, potassio o ferro, vitamine C e A, e ha un grande potere antiossidante. È anche molto saziante. Si può utilizzare come condimento per un piatto di pasta, oppure mangiarlo come contorno.

Cavolo, alleato se vuoi dimagrire

È stato uno dei grandi protagonisti delle cucine negli ultimi anni. Dall’essere un grande sconosciuto all’essere presente a molti tavoli. Il cavolo cappuccio è un cavolo della famiglia delle crocifere, che migliora il profilo lipidico e abbassa il colesterolo cattivo. Inoltre, come spiega l’esperto, ha un grande potere saziante.

Erba di grano

Anche questo forse ti è sconosciuto al momento, ma la verità è che a poco a poco stiamo scoprendo le proprietà più benefiche di questo prodotto. L’erba di grano è un’erba molto ricca di clorofilla, ha un grande potere saziante ed è una buona opzione da aggiungere ai frullati.

Broccoli

Questo alimento è molto saziante, quindi è un alleato infallibile se vuoi dimagrire. Oltre ad avere un’azione antiossidante grazie al contenuto di sulforafano, i broccoli sono ricchi di kaempferolo e aiutano a ridurre i livelli di colesterolo cattivo nel sangue.

Per dimagrire scegli gli asparagi

Gli asparagi sono ricchi di fruttooligosaccaridi (FOS). I FOS, oltre ad avere un’azione prebiotica, stimolano la crescita di batteri benefici nel microbiota. Inoltre, hanno la qualità di essere sazianti e diuretici, quindi sono ottimi alleati nella perdita di peso.

Spinaci

Consumare 5 g di spinaci al giorno aiuta a dimagrire, come conclude uno studio del 2019. Oltre a contenere sali minerali e clorofilla, sono ricchi di vitamina C, pari a 54 mg ogni 100 grammi, che favorisce l’assorbimento del ferro contenuto nelle foglie. Non solo: gli spinaci hanno proprietà antiossidanti, depurano l’organismo e riducono la stitichezza.

Spaghetti alle zucchine, ottimi se vuoi dimagrire

In alternativa al piatto di pasta (le cui calorie, se non vengono bruciate, finiscono per diventare grasso) si può optare per gli spaghetti alle zucchine. È molto facile prepararli con l’apposito strumento. Si possono accompagnare ad una buona fonte di proteine ​​come un sugo di carne preparato con carne magra e pomodorini freschi.

Cetrioli

Il cetriolo è molto diuretico e ha un grande potere saziante, è un ottimo alleato per dimagrire dato il suo basso apporto energetico. Può essere consumato crudo, per esempio nelle insalate. Inoltre i cetrioli contengono il 95% di acqua, quindi sono ottimi spuntini. Sono una fonte di vitamina K, potassio e vitamina C.