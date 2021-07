Sono tanti gli usi che diamo alle piante medicinali per migliorare la salute e la bellezza della nostra pelle, e anche dei nostri capelli. Sono molti infatti gli ingredienti botanici che rappresentano un aiuto importante per la salute della nostra chioma. Stiamo parlando sia di estratti oleosi che di estratti vegetali idrosolubili e/o secchi. Basta vedere gli usi che i brand di cosmetici per capelli stanno dando agli estratti naturali.

Ricordiamo che gli estratti vegetali sono le parti attive delle piante, e possono provenire da qualsiasi parte di essa, dalla radice agli steli, la corteccia, le foglie, i fiori o i semi.

Perché le piante medicinali fanno bene ai nostri capelli?