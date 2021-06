Una maschera per capelli secchi ora in sconto che, secondo chi la usa, rende la chioma morbida e lucente con pochi utilizzi. Quando un prodotto diventa virale su Tik Tok puoi stare certo che un motivo c’è. Sto parlando della maschera per capelli secci Cer-10 di Elizavecca, un trattamento proteico per capelli con rivestimento al collagene che, secondo centinaia di acquirenti, è vera e propria “magia in bottiglia” per la chioma.

Questa maschera per capelli secchi ha come ingrediente top il collagene. Secondo gli esperti, i peptidi di collagene forniscono le proteine ​​e gli amminoacidi necessari che possono aiutarti a ottenere pelle e capelli più sani.

La maschera per capelli più venduta ( e famosa su TikTok ) è ora in sconto (puoi pagarla 7 euro su YesStyle). Molti acquirenti dicono persino che è un’ottima alternativa ai trattamenti per la cura dei capelli più costosi.

Questo siero per capelli di Elizavecca è un trattamento proteico e la sua formula è composta da collagene di maiale e cheratina. Sebbene il derivato del collagene non sia chiaramente vegano, quando si tratta di prodotti a base di collagene, una formula a base animale come questa ti assicura di ottenere l’ingrediente nella quantità massima.

Su YesStyle, un cliente scrive: “Uso da tempo Olaplex numero 3 e 6. Recentemente ho letto su un blog che questo prodotto aveva sui capelli un effetto simile. Quindi. essendo molto più economico, ho deciso di provarlo. L’ho usato tre volte ed è certo che aiuta a ridurre l’effetto crespo e a levigare le punte. E’ un ottimo prodotto e continuerò ad utilizzarlo e a riacquistarlo in futuro”.

Quindi, se cerchi una maschera per capelli secchi che sia efficace ed economica, prova questo prodotto di Elizavecca, approfittando dell’attuale sconto. Potrai ottenere capelli setosi lucenti e forti con una spesa minima.