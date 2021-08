Mantenere i capelli lunghi non è un’impresa facilissima e chi decide di avere una chioma corposa deve sapere che quest’ultima necessita di cura.

Uno dei maggiori errori che commette chi non riesce a fare crescere i capelli è il trattarli troppo con piastre liscianti.

Questi strumenti, se troppo caldi, possono danneggiare le punte e spezzarle. Quindi è fondamentale usare uno spray protettore per evitare il problema.

In commercio ce ne sono moltissimi. Noi abbiamo provato un prodotto molto valido.

Si tratta un innovativo booster della Biopoint ad azione immediata che agisce sui tre principali fattori di bellezza del capello: idratazione, lucentezza e resistenza.

Amplifica fino a 3 volte la lucentezza dei capelli lasciandoli estremamente morbidi e leggeri. Infine, dettaglio per chi usa la piastra, protegge la fibra capillare dallo stress termico, per capelli protetti fino a 100 passaggi.

L’importanza dell’alimentazione per capelli sani.

Se vogliamo resistenti e belli capelli, dobbiamo includere nella nostra dieta le proteine ​​che troviamo nella carne, pesce, noci e cereali integrali.

Sono importanti le vitamine A, C ed E, ma anche i minerali come lo zinco, il ferro e gli acidi grassi Omega 3. Ricorda che ci sono anche integratori alimentari specifici per la crescita di capelli e unghie che ti aiuteranno a crescere forti.

È consigliabile seguire una dieta equilibrata, con più ferro (presente i cibi come i legumi, le carni rosse), lo zinco e le vitamine del gruppo B (pesce azzurro, tuorlo d’uovo).

Non sono solo i fattori ormonali e ereditari a provocare la calvizie femminile, anche lo stress indebolisce i capelli.

Le situazioni più comuni associate alla calvizie femminile includono eventi come separazione e divorzio, matrimoni multipli, avere più di un figlio, reddito elevato, depressione o ansietà.

Per una corretta cura dei capelli ricorda anche l’importanza del cuoio capelluto, troppo spesso trascurato a vantaggio delle lunghezze. Regalati un bel massaggio o uno scrub dalla tua parrucchiera.