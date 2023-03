Oggi diamo ufficialmente il nostro benvenuto alla Primavera! E con l’arrivo della nuova stagione, potremmo aver voglia di fare alcune modifiche alla nostra dieta per renderla sana e soprattutto di stagione.

L’esplosione della primavera e l’arrivo del bel tempo si riflette nei frutteti e nei mercati, inizia una stagione ricca di frutta e verdura fresca e succosa. Con l’aumento delle temperature, inoltre, tendiamo a cercare ricette più fresche, privilegiando le verdure crude o al vapore e incorporando anche alcuni frutti con un contenuto di acqua più elevato, con proprietà diuretiche e sazianti che danno ai nostri piatti un tocco rinfrescante

Cambiamenti che possiamo introdurre nella nostra dieta

Con l’arrivo delle alte temperature possono cambiare alcune abitudini quotidiane, le giornate si allungano, si esce di più, si è più esposti al sole e si fa più sport all’aria aperta. Inoltre, siamo in una fase di cura focalizzata sul miglioramento del corpo controllando l’eccesso di peso, migliorando la pelle o piccoli inestetismi che possono recarci disagi. Per tutti questi motivi, dobbiamo includere nella nostra dieta alimenti diuretici e antiossidanti tra cui frutta, verdura e pesce.

È importante consumare cibi di stagione, che sono freschi , sfruttando l’ampia varietà di frutta e verdura in questo periodo dell’anno. Inoltre, ricordiamo che le infezioni respiratorie sono frequenti anche in primavera e dobbiamo seguire un buono stile di vita e un’alimentazione equilibrata per favorire la salute del nostro sistema immunitario. L’apporto di vitamine e minerali dal cibo gioca un ruolo importante.

I cibi da mettere nel carrello della spesa in primavera

Quali alimenti dovrebbero nel nostro carrello della spesa in primavera? Senza dubbio non dobbiamo fare a meno dei frutti primaverili, che sono ricchi di acqua, fibre, zuccheri, vitamine, antiossidanti e minerali necessari per il corretto funzionamento del nostro organismo. Vediamo quindi i frutti che dovremmo prendere in considerazione in questa stagione.

Fragole: hanno un ottimo potere antiossidante grazie al quale neutralizzano i radicali liberi e prevengono il deposito di colesterolo sulle pareti delle arterie.

hanno un ottimo potere antiossidante grazie al quale neutralizzano i radicali liberi e prevengono il deposito di colesterolo sulle pareti delle arterie. Ciliegie: sazianti e depurative.

sazianti e depurative. Nespole: normalizzano il transito intestinale e hanno un certo effetto antidiabetico.

normalizzano il transito intestinale e hanno un certo effetto antidiabetico. Papaya: è digestiva e lassativa.

è digestiva e lassativa. Ananas: diuretica e antinfiammatoria, facilita l’eliminazione di liquidi e tossine.

diuretica e antinfiammatoria, facilita l’eliminazione di liquidi e tossine. Limone e arancia: ricche di vitamina C, depurative, stimolano le difese immunitarie e sono antiossidanti.

ricche di vitamina C, depurative, stimolano le difese immunitarie e sono antiossidanti. Melone: ​​alto contenuto di acqua che gli conferisce proprietà idratanti e diuretiche.

Verdure e pesce, essenziali nella dieta in primavera

E per quanto riguarda le verdure? Passiamo in rassegna le proprietà delle principali verdure tipiche della primavera.

Bietola: depurativa, digestiva e lassativa, consigliata in caso di sovrappeso o obesità.

depurativa, digestiva e lassativa, consigliata in caso di sovrappeso o obesità. Indivia: favorisce il corretto funzionamento della cistifellea.

favorisce il corretto funzionamento della cistifellea. Spinaci: molto nutrienti ed energetici nonostante forniscano pochissime calorie. Contengono un quarto del ferro e del magnesio di cui abbiamo bisogno quotidianamente.

molto nutrienti ed energetici nonostante forniscano pochissime calorie. Contengono un quarto del ferro e del magnesio di cui abbiamo bisogno quotidianamente. Sedano: purificante, contrasta la ritenzione idrica e riduce il colesterolo.

purificante, contrasta la ritenzione idrica e riduce il colesterolo. Cetriolo: idrata la pelle ed è purificante.

idrata la pelle ed è purificante. Fagiolini: diuretici, tonificano il cuore e abbassano i livelli di zucchero nel sangue.

diuretici, tonificano il cuore e abbassano i livelli di zucchero nel sangue. Porro: diuretico, alcalinizzante e lassativo.

diuretico, alcalinizzante e lassativo. Cavolfiore: il più digestivo dei cavoli, ricco di oligoelementi e sostanze antitumorali.

il più digestivo dei cavoli, ricco di oligoelementi e sostanze antitumorali. Asparagi: depurativi e disintossicanti.

depurativi e disintossicanti. Carciofo: disintossica il fegato e aiuta a ridurre il colesterolo.

Inoltre, bisogna considerare i pesci di stagione, che sono alimenti nutrienti, in quanto fonte di proteine, facilmente digeribili e salutari per il cuore. In primavera inizia la stagione del pesce azzurro, la principale fonte di omega 3 di origine animale nella nostra dieta. Così, possiamo completare il nostro carrello della spesa con pesci come tonno, palamita, sarde, acciughe.