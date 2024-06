A cosa è dovuto l’invecchiamento precoce? L’importanza della prevenzione

La prima ruga sul viso non si dimentica mai. È questo uno dei momenti della vita in cui ci si rende conto che il tempo passa per tutti, nessuno escluso. Ma c’è un aspetto da non sottovalutare: l’invecchiamento precoce esiste.

Come anticipato dal termine, è la condizione per cui le rughe si formano per via di molteplici fattori: stress, fumo, esposizione prolungata ai raggi UVA e UVB. Proprio la tintarella senza adeguata protezione è tra le principali cause per cui viene accelerata la formazione delle rughe.

Possiamo fare qualcosa? Sì, la prevenzione in tal senso passa, oltre che da un corretto stile di vita, anche dai prodotti che usiamo, come sieri viso con collagene: su www.aroma-zone.com/it/, sono presenti sieri concentrati per una maggiore luminosità della pelle.

Cos’è l’invecchiamento precoce

Quando arrivano i primi segni del tempo sul viso, ci si sente subito in difetto. Per fortuna, negli ultimi anni si è diffuso il movimento legato all’accettazione di sé: invecchiare è un processo naturale, che di fatto non possiamo arrestare.

Le cause dell’invecchiamento sono strettamente legate ai fattori genetici e ormonali. Chiaramente, sono naturali: non possiamo “fermare” il tempo. Quello che però è nelle nostre capacità è di prevenire le rughe precoci.

Come anticipato, i raggi UVA e UVB sono i principali responsabili: quando ci esponiamo al sole senza protezione con filtro solare, nel nostro organismo la formazione dei radicali liberi accelera. Questa condizione è nota con il termine di stress ossidativo.

Tuttavia, ci sono altri aspetti a cui prestare attenzione, tra cui inquinamento, fumo, regime alimentare scorretto e trattamenti inadeguati. In quest’ultimo caso rientra la skin care per il viso.

Sintomi

Quali sono i primi effetti visibili dell’invecchiamento precoce? La pelle si presenta spenta, spesso poco elastica e meno tonica. Talvolta sorgono macchie solari: alcune zone del viso sono più scure rispetto all’incarnato naturale.

Ed è nel momento in cui ci si rende conto di questi segnali che si deve intervenire. Come? Con una corretta prevenzione.

Come prevenire l’invecchiamento precoce?

Oltre alle buone norme, come evitare l’eccessiva esposizione solare e prediligere un’alimentazione sana a base di alimenti ricchi di antiossidanti, così da neutralizzare i radicali liberi, la pelle va protetta dall’inquinamento e si dovrebbe seguire una corretta beauty routine.

Routine di bellezza contro le rughe

I principi cardine della skincare routine contro le rughe includono la detersione, la protezione e l’idratazione. Tre step che ci dicono sostanzialmente che la pelle necessita di:

Pulizia contro le impurità e il trucco;

Protezione contro i raggi solari , anche in inverno e non solo in estate;

Nutrimento continuo , con sostanze specifiche.

I sieri viso in particolare ci danno l’opportunità di contrastare l’invecchiamento precoce e tutti quei segni che si possono osservare sulla pelle, tra cui le linee sottili.

Spesso questi prodotti presentano formule arricchite con peptidi e antiossidanti, collagene e acido ialuronico. Seguendo una corretta routine di bellezza, l’obiettivo è di ottenere una pelle dall’aspetto più giovane e luminoso.

Rallentare la formazione di rughe, dunque, è possibile, ma consentiteci una riflessione: l’invecchiamento fa parte del processo naturale della vita. Per quanto sia giusto combattere le rughe, ricordiamoci di amarci un po’ di più: di volerci bene, a partire dalla prevenzione.