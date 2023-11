Esprimere gratitudine potrebbe ridurre il rischio di infarto

Esprimere gratitudine è un gesto semplice e spesso sottovalutato, ma potrebbe avere dei benefici per la salute, non solo a livello psicologico, ma anche fisico. Forse non è un caso che Jennifer Lopez abbia rivelato in un’intervista di iniziare le sue giornate con un sorta di mantra ripetendo ogni giorno queste frasi: “Sono giovane e senza tempo ad ogni età”, insieme a: “Sono aperta e ricettiva a tutta la bontà e l’abbondanza che l’universo ha da offrirmi”. In generale, essere grati per le persone e le cose della tua vita potrebbe ridurre il rischio di avere un infarto, come suggerisce una ricerca pubblicata sulla rivista Biological Psychology.

A più di 900 persone con un’età media di 57 anni, che hanno preso parte a uno studio, è stato chiesto quanto fossero d’accordo con l’affermazione “Ho così tanto nella vita di cui essere grato“, oltre ad essere interrogati su quanto fortemente si sentissero “grati verso un’ampia varietà di persone“. Coloro che esprimevano maggiore gratitudine avevano meno probabilità di avere un attacco di cuore nei successivi quattro-nove anni. Sono ovviamente necessarie ulteriori ricerche per confermare questi risultati.

Le persone che sono disposte a fare uno sforzo maggiore in situazioni stressanti sono solitamente quelle che si dimostrano anche più grate nella vita. Sono tendenzialmente meno stressate e inoltre chi è più calmo in genere conduce una vita più sana, quindi potenzialmente ha meno probabilità di avere un infarto. Tutti fattori che contribuiscono a tenere a bada lo stress, che ha un impatto notevole sulla salute, sebbene spesso sia sottovalutato e trascurato.

Brian Leavy, psicologo della Maynooth University in Irlanda, che ha condotto lo studio, ha dichiarato: “I risultati ottenuti hanno fornito un’ulteriore prova che le emozioni positive, come la gratitudine, sono associate a migliori risultati di salute, in particolare nella promozione della salute cardiovascolare“. Fonte: Daily Mail.