Un siero a base di propoli derivato dalle api che con pochi utilizzi rigenera la pelle e riduce gli sfoghi cutanei. Davvero, con il tempo ho rivalutato l’importanza delle api. Mi sembra ieri che ero terrorizzata dai loro ronzii e dagli sciami che giravano in piscina. Invece, crescendo ho capito quanto siano importanti e ho imparato ad apprezzare il loro enorme impatto sull’ambiente. E, secondo decine di acquirenti entusiasti, le api sono anche responsabili della loro pelle più bella che mai.

Per fortuna, non stiamo parlando di trattamenti dolorosi, punture e conseguenti infiammazioni. Il siero a base di propoli a misura completa di CosRx è infinitamente piacevole da usare e, secondo chi la usa già, la formula idratante, ammorbidente, anti rossore e anti-acne combatte anche le linee sottili, a differenza di qualsiasi altro siero che abbiano sperimentato prima.

Questo siero a base di propoli sfrutta una combinazione minimalista di estratto di propoli derivato dalle api, estratto di senna cinese, acido ialuronico, pantenolo e arginina.

Il propoli è creato dalle api per rivestire l’esterno dell’alveare e questa qualità protettiva elimina i batteri che causano l’acne e i radicali liberi dell’invecchiamento. Inoltre, aiuta la pelle a rigenerarsi più velocemente.

“Lo adoro” scrive un acquirente sul sito di YesStyle. “Ho appena ordinato questa Ampolla per la terza volta. Ho la pelle secca mista che è molto sensibile e si irrita facilmente. Questa fiala è idratante, calma gli arrossamenti e le irritazioni e mi dà regala un colorito sano e luminoso naturalmente. Lo adoro!”.

Anche chi pensava che le recensioni così positive fossero esagerate, si è dovuto ricredere. Questo siero a base di propoli idrata anche la pelle disidratata dai farmaci da acne, dicono gli acquirenti, lasciando la pelle soda e luminosa.

“Uno dei miei punti fermi!” scrive un altro cliente. “L’ho già ordinato 4 volte. Rende la mia pelle sana e luminosa! Consiglio vivamente questo siero per la pelle sensibile e secca!”.

Solo tre gocce di questo siero a base di propoli sono sufficienti per vedere la tua pelle più soda e luminosa. Funziona così tanto che chi la usa dice che è riuscito a ridurre la propria routine di cura della pelle senza perdere alcun risultato.

In poche parole? Il siero a base di propoli di CosRx è un tocco magico ad azione rapida per linee sottili, acne, cicatrici e ogni altra problematica della pelle. Api: mi dispiace aver dubitato di voi, in passato.