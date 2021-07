Quando si tratta di cura dei capelli, il marchio Aveda è una vera istituzione per chi desidera prodotti naturali. In particolare, lo shampoo cruelty-free Blue Malva è un prodotto essenziale per curare i capelli grigi. Dopotutto, Aveda è uno dei primi marchi che, fin dagli anni ’90, ha inserito ingredienti più ecologici nei propri prodotti. E ancora dopo 30 anni è a caccia di nuovi ingredienti che mettano sullo steso piano soluzioni efficienti e sostenibilità.

Lo shampoo cruelty-free Blue Malva, nello specifico, ha centinaia di recensioni positive sul sito americano di Nordstrom. L’entusiasmo per l’effetto incredibile della formula sui capelli grigi, argentati e bianchi si scatenano. Questo shampoo è colorato di un vibrante viola indaco, ideale per bilanciare le tonalità giallo ottone. Inoltre, ha in aggiunta la polvere di foglie di malva blu naturale, aminoacidi del grano, pantenolo, vitamina E ed estratto di fiordaliso. Ingredienti che, secondo il marchio, servono ad intensificare il colore.

Secondo chi lo usa, questo shampoo cruelty-free e vegano trasforma i capelli grigi e spenti in meches argentate luminose, che rendono la chioma bellissima. “Da quando ho smesso di colorarmi i capelli per far crescere il grigio/bianco, uso Blue Malva”, scrive una cliente. “Lo ADORO! Illumina la chioma senza aggiungere antiestetiche sfumature blu”.

Credito: cortesia

La formula è così vincente che un cliente la usa dal 1987, una relazione di 34 anni indissolubile, grazie agli effetti incomparabili dello shampoo. “Non mi fa sembrare i capelli come paglia, anche dopo tutti questi anni”, scrive.

Sul sito di HAirGallery, dove è possibile acquistare lo shampoo cruelty-free di Aveda in sconto a 48 euro, un recensore scrive: “buon prodotto, ne ho usati altri di altre marche ma questo ne basta poco per renderli subito puliti e l’antigiallo non lascia residui grigiastri sui capelli!”.

Che dire, un prodotto che va provato. Soprattutto perché Aveda è la prima azienda di bellezza a produrre con il 100% di energia eolica nella sua struttura. Quindi, a prescindere, vale la pena sostenere l’azienda.