Kate Winslet cambia tonalità di fondotinta in base alle fasi del ciclo mestruale. Lo ha rivelato la star del cinema nel corso di un’intervista con Allure.

La sua scelta si basa sul fatto che durante in ciclo l’infiammazione cambierebbe il tono e il colore della sua pelle. A Winslet piace perciò tenere a portata di mano diverse tonalità di fondotinta, da alternare durante il mese.

“All’inizio del mio ciclo, la mia pelle è molto più uniforme”, spiega Winslet, 45 anni. “Nel mezzo del mio ciclo, tutto si accende un po’, quindi mescolo un paio di toni”.

La metà del ciclo corrisponde alla fase ovulatoria, un processo che di solito avviene due settimane prima dell’inizio del ciclo e dura 24 ore. In questo momento la pelle è come dire…al top e potrebbe essere esaltata con la giusta tonalità.

La strategia di Kate Winslet è un ottimo modo per affrontare i problemi della pelle che possono comparire durante il ciclo mestruale, anche se potrebbe essere più utile quando compare l’acne prima e durante il ciclo.

L’attrice ha rivelato a Marie Claire:

“Per la mia routine ‘sveglia la mia faccia’ prima di far uscire tutti dalla porta, mi lavo sempre la faccia con acqua molto fredda e un panno”.

“Poi, metto subito una buona crema idratante. Al momento sto amando Age Renewal di L’Oréal: è una fantastica crema idratante rivitalizzante. È abbastanza cremosa, ma non appiccicosa, e funziona brillantemente sotto il trucco”.

“In realtà non mi trucco davvero durante il giorno, in particolare, a meno che non abbia una riunione o un evento a cui andare”.

“Mantengo solo le cose molto semplici. Mi piace davvero sentire che la mia pelle può respirare, e mi piace anche vedere la pelle attraverso qualsiasi trucco indosso. Quando uso un po’ di fondotinta, mi piace True Match(…)”.