Ingrediente in primo piano: ACIDO GLICOLICO, proprietà e benefici

Tra gli ingredienti più celebri e performanti che promettono una pelle luminosa e levigata, spicca l’acido glicolico, uno degli acidi esfolianti più rinomati. Approfondiamo le proprietà e i benefici di questo straordinario alleato della bellezza cutanea.

Cos’è l’acido glicolico

L’acido glicolico, fondamentale per il raggiungimento di una pelle luminosa, è un acido esfoliante appartenente alla categoria degli Alfa-Idrossiacidi (AHA). Presente naturalmente in alcuni frutti, come la frutta acerba, svolge un ruolo chiave nell’esfoliazione cutanea. La sua azione principale consiste nel rimuovere le cellule morte, favorendo il rinnovamento cellulare e contribuendo alla levigazione della pelle.

Azione e benefici

L’acido glicolico, grazie alle sue molecole di dimensioni ridotte, riesce a penetrare efficacemente la pelle, rompendo il legame tra le cellule e lo strato corneo. Questa azione consente di rimuovere in modo potente le cellule morte, uniformare la carnagione, schiarire le macchie cutanee e preparare la pelle per trattamenti successivi. La sua efficacia rigenerante lo rende particolarmente adatto per affrontare cicatrici da acne e piccole rughe, contribuendo a minimizzarle nel tempo.

CORRELATO: Ingrediente in primo piano: l’ACIDO IPOCLOROSO per una pelle luminosa e sana.

Come utilizzare l’acido glicolico

Concentrazioni e differenze

L’acido glicolico è disponibile sia per uso medico o professionale che per uso domestico. Le formulazioni destinate all’uso casalingo solitamente presentano concentrazioni intorno al 7%, mentre quelle professionali possono arrivare fino al 30%. Le applicazioni professionali sono riservate a problematiche cutanee più evidenti, come cicatrici profonde.

Applicazione casalinga

Per i trattamenti a casa, è consigliabile utilizzare l’acido glicolico su una pelle pulita e asciutta. La frequenza di utilizzo varia in base alle esigenze della pelle, ma è importante evitare eccessi, poiché un uso smodato può portare a sottili abrasioni cutanee.

CORRELATO: Ingrediente in primo piano: l’ACIDO SALICILICO per la cura della pelle.

Quando utilizzare l’acido glicolico

Momento dell’applicazione

Dato il suo potere irritante e la capacità di indurre fotosensibilizzazione, è consigliabile utilizzare l’acido glicolico di sera. Successivamente, è fondamentale proteggere la pelle con una crema solare di almeno SPF30 il giorno successivo. Nel caso di trattamenti medici, evitare l’esposizione al sole nei due giorni successivi.

Rimedi per eventuali irritazioni

Se si avvertono irritazioni o secchezza cutanea, è consigliabile intervenire con creme rigeneranti e lenitive. La sensazione di prurito è comune e non dovrebbe destare preoccupazioni eccessive.

Trattamenti raccomandati

Acquista

Questo trattamento, contenente acido salicilico, è ideale per combattere brufoli, pori dilatati e punti neri. Adatto a pelli miste o grasse, offre una soluzione efficace sotto forma di peeling liquido.

Acquista

Con una concentrazione del 10%, questo tonico si propone di ridurre la visibilità dei pori, offrendo una soluzione mirata e potente per il miglioramento della pelle.

L’acido glicolico si conferma come un ingrediente fondamentale per una skincare mirata e efficace. La sua capacità di promuovere il rinnovamento cellulare e di affrontare diverse problematiche cutanee lo rende un alleato prezioso nella ricerca di una pelle rigenerata, luminosa e levigata. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare un professionista della pelle prima di introdurre nuovi trattamenti nella propria routine di bellezza.

Ogni prodotto che proponiamo è stato selezionato e recensito in modo indipendente dal nostro team editoriale. Se effettui un acquisto utilizzando i link inclusi, potremmo guadagnare delle commissioni.