Gigi Hadid sta piano piano riprendendo i suoi impegni lavorativi dopo essere stata in maternità per la nascita della sua prima figlia, Khai.

Tra uno shooting e l’altro, la modella americana condivide foto della sua nuova vita da mamma al fianco del compagno e padre della bimba, Zayn Malik.

La skincare routine di Gigi Hadid.

L’indossatrice non è mai stata restia nel condividere i suoi segreti di bellezza, che includono anche prodotti commerciali di facile accesso dal punto di vista economico.

Tra gli struccanti low cost che usa c’è Oil-Free Eye Makeup Remover di Neutrogena.

Altri prodotti di bellezza amati dalla modella.

Nelle scorse settimane la neomamma ha elencato alcuni dei suoi must have durante un video con Vogue, rivelando di essere una fan di lunga data di St Ives Apricot Scrub, così come Cetaphil Daily Face Cleanser per rimuovere il trucco dopo le riprese.

“Per la cura della pelle mi sono sempre recata in farmacia”, dice. “Ho sempre desiderato dei buoni prodotti e non credo che tu debba pagare molto per questo”.

Un altro prodotto conveniente che ama? Lanolips, in particolare il Multi-Balm alla Fragola.

“Lo tampono dove la mia pelle è secca, a volte sulla punta del naso”, ha spiegato.

Tra i prodotti che l’ex Angelo di Victoria’s Secret dice di usare c’è Maybelline Falsies Lash Lift Mascara.

Questo alleato di bellezza ha un’azione allungante, incurvante, volumizzante e grazie al suo scovolino a doppia curva cattura le ciglia dalle radici alle punte, sollevandole.

La formula è arricchita con delle fibre, che donano estensione alle ciglia.

Se poi siete alla ricerca di un autoabbronzante, c’è un prodotto che Gigi Hadid e Kim Kardashian amano.

Parliamo di Self Tan Classic Bronzing Mousse, che dona alla pelle un colorito naturale e duraturo. Anche Margot Robbie e Emily Ratajkowski la usano.