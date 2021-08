Una delle migliori caratteristiche di questo eyeliner doppio è il suo potere a prova di permanenza. In genere con questi prodotti liquidi, si verificano sbavature e trasferimenti, ma con questo prodotto non dovrai preoccuparti. La formula non si muove di un millimetro, e anche la parte della matita ha la stessa capacità di quella liquida di rimanere intatta per ore.