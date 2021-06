E se ti dicessimo che esiste un modo per levigare la pelle, ridurre il gonfiore e attenuare le occhiaie in un unico prodotto? Bene, a quanto pare c’è. Chi usa la crema occhi al retinolo Retinol Correxion di RoC dice che questo prodotto è un vero “miracolo anti età per gli occhi”. E ti sorprenderà ancora di più sapere che costa solo circa 20 euro.

L’ingrediente principale di questa crema occhi al retinolo è il retinolo puro, un tipo di retinoide a base di vitamina A. I retinoidi agiscono aumentando la produzione di collagene e aumentando il tasso di ricambio delle cellule della pelle. I retinoidi sono efficaci nel migliorare la struttura della pelle, ridurre al minimo le linee sottili, uniformare il tono della pelle e ridurre la dimensione dei pori.

I prodotti a base di retinolo da banco non sono potenti quanto il retinolo prescritto da un dermatologo, quindi potrebbero essere necessarie alcune settimane per vedere i risultati. Se applichi la crema occhi al retinolo RoC dopo aver pulito la pelle sia al mattino che alla sera, dovresti vedere le occhiaie più attenuate e meno gonfiori sotto gli occhi in circa quattro settimane. Inoltre, secondo molti clienti riesce a attenuare rughe e linee sottili in circa 12 settimane.

Crema occhi al retinolo, il parere di chi la usa

“Questo prodotto funziona davvero”, ha scritto un recensore. “Lo uso di notte da un paio di mesi e le piccole rughe intorno agli occhi sono quasi scomparse. E’ un ottimo prodotto per trattare e prevenire/ritardare le linee sottili”.

Un secondo acquirente ha aggiunto: “Ho letteralmente provato 50 diverse creme per gli occhi per aiutare a levigare la pelle intorno agli occhi e aiutare a ridurre il gonfiore prima di truccarmi. La crema occhi al retinolo RoC è il primo prodotto che riduce quasi immediatamente le borse sotto gli occhi poiché idrata e rassoda la mia pelle. Ho la pelle molto sensibile e non ho mai avuto reazioni”.

Se desideri provare una crema occhi al retinolo, questo prodotto è quello che fa per te. Efficace ed economico al punto giusto, è di certo un ottimo compromesso per provare ad inserire il retinolo nella tua beauty routine.