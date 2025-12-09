Usare le creme solari in inverno potrebbe salvare la tua pelle: chi rischia di più

Tutti credono che finita l’estate non si dovrebbero più usare, ma non è così. Quali sono i pericoli e perché è fondamentale metterle

Chi ha detto che le creme solari si debbano usare solo d’estate o quando si va al mare? Mai convinzione fu più errata, poiché la protezione va utilizzata anche di inverno, serve a proteggere la pelle dai grossi rischi che l’esposizione al sole comporta. Non tutti conoscono l’importanza di proteggersi dal sole praticamente tutto l’anno.

Questo perché i raggi UV del sole non sono dannosi solo nei mesi caldi, ma anche in quelli freddi. Magari possono essere meno potenti, ma sono comunque estremamente dannosi, soprattutto in montagna. Ecco perché è importante sapere che le creme solari devono essere usate sempre.

Perché si devono usare le creme solari in inverno

I raggi UV, dunque quelli più dannosi, del sole non vanno in vacanza, motivo per cui non si dovrebbe mai dimenticare di proteggersi con le creme adatte. Se quando andiamo al mare la protezione la spalmiamo su tutto il corpo, di inverno è importante farlo sul volto, che è la parte maggiormente esposta e, a seconda dell’occorrenza, su altre parti del corpo.

Tutti i dermatologi suggeriscono di utilizzare la giusta crema protettiva anche in inverno, i raggi UV, infatti, sono capaci di passare anche attraverso le nuvole e per questo bisogna avere sempre la giusta protezione. L’esposizione al sole è ormai noto quanto possa essere pericolosa se non si sono prese le dovute accortezze, come appunto utilizzare la crema solare. In inverno magar non c’è la necessità di non esporsi al sole nelle ore più calde, ma c’è sicuramente quella di usare la protezione per le parti del corpo che restano scoperte, come appunto il volto.

Così quando la mattina si esce di casa, non bisognerebbe mai dimenticare di usare la protezione. La cosa ideale è acquistare una crema idratante dotata di un SPF elevato, così da essere sicuri di avere il giusto schermo contro i raggi dannosi del sole. Si eviteranno non solo quelle macchie antiestetiche, che iniziano a comparire in volto dopo una certa età, ma si ridurrà il rischio di soffrire di qualche patologia legata all’esposizione dannosa al sole, dove la più grave è senza ombra di dubbia il melanoma, ovvero un tumore della pelle.

Sul mercato esistono un’infinità di creme solari indicate per il periodo invernale, bisogna solo scegliere quella che si preferisce, la maggior parteha anche un’azione idratante, rendendo così la pelle più soffice al tatto e meno soggetta alla comparsa di inestetismi legati all’invecchiamento epidermico, come rughe e macchie.