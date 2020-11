Una felpa con cappuccio, mille stili diversi. L’inverno 2020 vede come protagonisti look casual, pratici ma allo stesso tempo trendy. Il fatto di dover rimanere il più possibile a casa, infatti, non vuol dire che dobbiamo rinunciare alla moda di stagione. La felpa con cappuccio e maniche a sbuffo di H&M è l’acquisto furbo che ti svolta i look dell’inverno 2020.

Si tratta di una felpa squadrata in morbido tessuto di misto cotone biologico e poliestere riciclato. Ha un cappuccio con coulisse, spalle basse, maniche lunghe a sbuffo con bordo a costine in fondo e in basso. Ha una scritta stampata in rilievo e fodera in jersey.

Questa felpa con cappuccio rappresenta l’acquisto perfetto, in questo anno così incerto. Oltre ad essere morbida, calda e pratica, infatti, è perfetta anche per le videochiamate con le amiche. Oppure, perché no, per una passeggiata al parco. Potrai sfoggiarla con dei pantaloni della tuta, magari quelli abbinati, ma anche con dei leggings oppure con dei jeans.

Si tratta di un capo estremamente versatile e pratico, che rappresenta l’acquisto furbo per questo inverno così diverso da quelli a cui siamo abituati. Dopotutto, il distanziamento sociale ci obbliga a essere responsabili e a cercare di uscire il minimo indispensabile. Ma questo non vuol dire dover rinunciare ad essere glamour.

Inoltre, questa felpa è composta per il 60% da cotone biologico. Si tratta di un cotone coltivato senza pesticidi chimici e fertilizzanti e privo di organismi geneticamente modificati. L’obiettivo primario di H&M, è quello di utilizzare materiali al 100% riciclati o derivanti da fonti sostenibili entro il 2030.

Se ancora tutto questo non ti avesse convinta ad acquistare questa felpa con cappuccio, sappi che puoi prenderla sul sito a meno di 15 euro. Inoltre, se sei H&M member, puoi comprare ora e pagare addirittura in 3 rate, senza limite di spesa. Cosa aspetti allora?

CORTESIA H&M