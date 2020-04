Dimagrire in quarantena non è una mission impossible. Anzi, il fatto di essere consapevoli che il peso corporeo in questa fase di lockdown debba essere sotto controllo potrebbe persino portarci a una auto regolamentazione delle nostre abitudini alimentari. Ci sono dei peccati di gola che possiamo però permetterci. Per esempio dei gustosi frullati.

Vi riportamo 3 ricette di smoothie, suggerite dal sito Womansday, da provare in questa fase di quarantena. Attenzione gustarlo con calma, considerando che è freddo e le temperature non sono ancora elevatissime. Se non amate le bevande fredde, meglio evitarlo o optare per frutta non gelida.

Frullato alla cannella e arachidi alla banana. Ingredienti: 1 tazza di latte di soia vaniglia (o latte scremato) + 1 banana grande tagliata a pezzi + 2 cucchiai di burro di arachidi + 1/2 cucchiaino di cannella + 1 cucchiaino di miele + 3 cubetti di ghiaccio. Questo fruttato può aiutare a ridurre il gonfiore e controllare l’appetito, secondo Medical News Today.

Frullato di mango e semi di chia. Ingredienti: 2 cucchiai di semi di chia + 1 ½ tazza di latte di mandorle non zuccherato + 2 banane medie, tagliate e congelate + 2 tazze di pezzi di mango congelati. I semi di chia sono pieni di fibre. I manghi aiutano contro l’intestino pigro, ma attenzione a non esagerare con le porzioni per via del loro contenuto zuccheino.

Infine vi proponiamo uno strawberry smoothie. Ingredienti: una confezione di fragole che avete surgelato, un cetriolo congelato tritato (senza buccia), 2 cucchiai succo di carota, pistacchi tritati sopra. In un frullatore, frullate le fragole, il cetriolo e 2 cucchiai di succo di carota, aggiungendo da 1 a 2 cucchiai di succo in più fino alla consistenza desiderata. Trasferisci il tutto in una una ciotola e aggiungi fragole e pistacchi freschi sopra.

Frullato di ananas e spinaci. Ingredienti: ¾ tazza di acqua + 2 tazze di pezzi di ananas congelati (scongelati) + 1 avocado maturo medio diviso in due e denocciolato + 2 tazze di spinaci + ½ tazza di cubetti di ghiaccio.

Blueberry smoothie. Ingredienti: da ½ tazza a 2 tazze di latte di mandorla o vaniglia senza zucchero o acqua + 1 ½ tazza di mirtilli congelati + 1 ½ tazza di banane congelate + ¼ tazza di burro di mandorle + (facoltativo) ¼ tazza di avena e / o 2 cucchiaino di semi di lino.