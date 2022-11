Come risparmiare gas ed energia in cucina: 10 consigli utili

Nell’epoca in cui risparmiare gas ed energia sta diventando prioritario per alleggerire le bollette e contenere le spese, oltre che un atto necessario per l’ambiente, ecco che saper usare i fornelli in cucina al meglio diventa di attualità. Ci sono dei modi nuovi per farlo, come la cottura passiva ormai di tendenza. Ma anche abitudini da non trascurare come ad esempio l’uso del coperchio, mentre un altro consiglio riguarda le ricette, anche qui scegliere piatti veloci (che spesso sono anche i più salutari) è chiaro che fanno risparmiare.

E’ un discorso di stile in cucina, non che non ci siano eccezioni, ma è nella quotidianità che si trova il risparmio.

Ecco i 10 consigli sostenibili per preservare l’ambiente e risparmiare gas ed energia quando siamo in cucina.

Risparmiare gas ed energia in cucina, 10 consigli

Scegliere pentole e padelle in alluminio

Questo materiale gioca un ruolo fondamentale nel risparmio energetico grazie alla sua elevata conducibilità termica (14 volte superiore all’acciaio). E’ un materiale leggero e 100% riciclabile, igienicamente sicuro, resistente e può essere rilavorato infinite volte senza perdere le sue proprietà. Scegliere pentole di alluminio riciclato significa che per ogni KG di alluminio riciclato si risparmia il 95% dell’energia rispetto all’alluminio da estrazione. Il consiglio arriva dallo storico brand italiano Moneta dal 1857.

Scegliere i piani cottura giusti per risparmiare gas ed energia

Per chi sta arredando una nuova casa o cambiando il piano cottura il consiglio è di utilizzare i piani cottura a induzione per una maggiore efficienza energetica. Uno dei principali vantaggi di cucinare su piani cottura a induzione è la rapidità (più del 50% del tempo in meno rispetto a cucine a gas): poiché l’induzione crea calore istantaneo nelle padelle, non si spreca calore nel processo e questo infatti comporta un maggior risparmio energetico (il suo rendimento arriva al 90%).

Scegliere il fornello della dimensione giusta

Sembra banale o scontato o secondario ma pentole e padelle devono essere posizionate su fornelli di dimensioni corrette. Se una padella grande viene posizionata su un fornello piccolo serve molto più tempo per riscaldare la padella e cuocere il cibo, quindi aumenteremo il consumo dell’energia. Allo stesso tempo il fornello non deve essere troppo più grande rispetto alla pentola: i fuochi devono coprire i due terzi del fondo della pentola per non sprecare calore.

Per risparmiare gas ed energia in cucina, acquistare prodotti di qualità

E’ importante scegliere ottimi strumenti da cucina che offrano qualità e resistenza nel tempo, evitando così di sostituirli frequentemente.

Cuocere la pasta a fuoco spento per risparmiare gas ed energia

Cuocere la pasta spegnendo il gas è un ottimo modo per risparmiare sulla bolletta. Questa tecnica si chiama cottura passiva: non è necessario che l’acqua si mantenga a bollore, ma solo che sia abbastanza calda per cuocere la pasta. Una volta versata la pasta nella pentola e ripreso il bollore per un paio di minuti, spegniamo il fornello e copriamo con il coperchio per il tempo indicato sulla confezione. Per una buona riuscita il consiglio è di scegliere tipi di pasta che non abbiano una cottura troppo lunga.

Non dimenticare il coperchio

Oltre a ridurre i tempi di cottura dei cibi, riduce anche quelli necessari per riscaldarli e in più aiuta a tenerli caldi più a lungo dopo aver spento il fuoco. Usare il coperchio durante la fase di ebollizione permette di risparmiare fino al 6% di energia ed emissioni di CO2.

Scegliere ricette veloci

E’ semplice: meno tempo richiede un piatto, meno energia si usa per prepararlo.

Ottimizzare l’uso del forno

Se si ha in programma una cottura al forno, è conveniente pianificare anche altri piatti da cucinare uno di seguito all’altro, senza mai spegnere l’elettrodomestico. Il motivo è che il consumo maggiore del forno si verifica quando si accende e si riscalda, perciò usarlo per una sola infornata in proporzione fa spendere molto di più.

Cucinare in grandi quantità

Sarebbe buona abitudine cucinare con porzioni abbondanti, ma senza sprechi in modo da poter conservare il cibo e mangiarlo nei giorni successivi.

Utilizzare la lavastoviglie e ottimizzarne l’uso

Scegliere un modello ad alta efficienza energetica, Utilizzarla a pieno carico, Scegliere il programma “eco” è un ottimo consiglio nella linea del risparmio energetico.