10 regole che ti aiutano a risparmiare sulla bolletta di luce e gas

Con i prezzi in aumento, è importante impegnarsi per consumare responsabilmente, risparmiare sulla bolletta di luce e gas e, soprattutto, per prenderci cura dell’ambiente. Vediamo come fare per risparmiare su luce e gas a casa ed evitare il caro bollette ed energia.

Risparmiare sulla bolletta di luce e gas quest’anno sarà necessario, visto che le previsioni indicano un inverno duro per le economie familiari. Cosa possiamo fare per non spendere di più e cercare di rendere la nostra casa un luogo confortevole? Di seguito, vediamo una serie di consigli utili per risparmiare sulla bolletta.

Usa la luce artificiale il meno possibile per risparmiare sulla bolletta

Utilizza la luce artificiale sono quando ne hai davvero bisogno. Dovresti sfruttare al massimo la luce solare per lavorare, cucinare o stare a casa. Essere ben organizzati è molto importante, soprattutto in inverno, quando le ore di luce solare sono ridotte.

Le luci a LED consentono di risparmiare energia

La loro alta efficienza e il basso consumo ci permetteranno di risparmiare di più rispetto all’uso di normali lampadine. È vero che il loro costo è leggermente superiore, ma l’investimento vale e, a lungo termine, te ne accorgerai sulla bolletta della luce.

Evita le dispersioni di calore, ti aiuterà a risparmiare sulla bolletta

Per risparmiare sulla bolletta di luce e gas, devi mantenere la temperatura ideale in casa e non abusare degli impianti di condizionamento. Per questo motivo, si consiglia di non aprire le finestre per più di 10 minuti, in modo da non disperdere la temperatura interna, che è consigliata tra 19º e 21º. Non c’è bisogno di alzare ulteriormente il termostato.

Chiudi i rubinetti quando non usi l’acqua

Ricordati sempre di aprire l’acqua solo quando strettamente necessario. Inoltre, se non hai bisogno di acqua calda, usa quella fredda perché consuma meno gas. Sostituisci anche i bagni con le docce, e cerca di essere breve.

Per la lavatrice, utilizza il programma di lavaggio con acqua fredda

Quando possibile scegli il lavaggio con acqua fredda. Se i vestiti non sono sporchi, ma magari hanno bisogno solo di una rinfrescata (per esempio perché sono stati indossati ma non presentano macchie) è un buon metodo per risparmiare gas.

Isola bene porte e finestre per risparmiare sulla bolletta

Se non sono ben coibentate e sigillate, subiremo perdite di energia che ci faranno avere bisogno di più calore e, quindi, aumenteranno i nostri consumi. Un buon isolamento è essenziale per tenerti al caldo nei mesi più freddi dell’anno. Se sei in affitto, usa tende spesse e guarnizioni per intemperie per porte e finestre. Abbassa le persiane quando non c’è luce naturale per isolare bene l’interno.

Tieni chiusi i locali che non utilizzi

Se in casa ci sono stanze che non utilizziamo è meglio tenerle chiuse in modo che il calore possa essere concentrato in meno metri quadrati e possiamo così risparmiare energia.

Per risparmiare sulla bolletta, fai buon uso degli elettrodomestici

Prima di aprire il frigorifero, pensa bene a cosa ti serve. Se non stai guardando la TV, spegnila. Quando devi fare una lavatrice, ricordati di farla a pieno carico: farla a metà carico aumenta i consumi. Inoltre, è importante conoscere orari e momenti più economici per fare la lavatrice, la lavastoviglie o per cucinare.

Spegni completamente gli elettrodomestici

Anche quando sono in stand-by consumano energia. Ad esempio, è meglio spegnere la TV dall’interruttore che dal telecomando, così come qualsiasi altro tipo di elettrodomestico che ci consente di togliere la spina.

L’importanza della consapevolezza familiare

Infine, è molto importante che gli adulti diano l’esempio ai piccoli di casa e che tutti siamo consapevoli di quanto sia importante il risparmio energetico.