Ornella Vanoni e la storia d’amore con Gino Paoli: perché si sono lasciati, il retroscena che nessuno sa

Una delle storie d’amore più tormentate del mondo dello spettacolo. Il legame indissolubile tra Ornella Vanoni e Gino Paoli

“Senza fine, tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro”. Sono queste le parole della celebre canzone scritta da Gino Paoli per Ornella Vanoni, uno dei brani più iconici della musica italiana. Un testo che racconta l’intensità di una delle storie d’amore più tormentate e appassionate del panorama musicale, una storia che ha segnato per sempre le vite di due dei più grandi artisti del nostro Paese.

Il legame tra Ornella Vanoni e Gino Paoli affonda le sue radici nel 1960, quando entrambi erano giovani promesse nel mondo della musica e lavoravano per la casa discografica “Ricordi”. Lei, milanese di classe e con una voce inconfondibile, lui, genovese di cuore e anima cantautorale. La loro collaborazione artistica fu subito fruttuosa, e ben presto quella che sembrava una semplice intesa professionale si trasformò in qualcosa di più profondo e personale.

Un legame indissolubile. Nonostante tutto

Il loro amore, segnato dal segreto e dalla discrezione, divenne presto oggetto di chiacchiere e pettegolezzi, non solo per il loro talento, ma anche per la sua complessità. Gino Paoli, all’epoca sposato con Anna Fabbri, vedeva nell’amore con Ornella una passione impossibile, un legame che doveva restare nascosto. La moglie di Paoli, consapevole della relazione, non tardò a manifestare il proprio disprezzo per la situazione, esortando ripetutamente Ornella a fare un passo indietro. Ma nonostante gli ostacoli, la Vanoni e Paoli continuarono a frequentarsi, anche se la loro relazione rimase sempre clandestina.

Nonostante questa dinamica complicata, Ornella decise di sposare l’impresario teatrale Lucio Ardenzi, nel tentativo di “dimenticare” Gino. Ma il matrimonio con Ardenzi non fu che una fugace soluzione. “Era un errore”, dirà anni dopo la stessa Ornella, ammettendo che, nonostante il matrimonio e la nascita del figlio Cristiano, non era mai riuscita a spegnere del tutto la fiamma di quel primo amore.

Il legame tra i due non si limitò solo ai momenti di felicità, ma anche a drammatiche crisi personali. Gino Paoli, infatti, attraversò un periodo buio durante il quale tentò il suicidio. La notizia del suo gesto estremo raggiunse Ornella, che non esitò a correre in ospedale per stargli vicino, pur non sentendosi in alcun modo responsabile di quella tragica decisione. Paoli stesso, però, in seguito chiarì che il suo gesto non era legato alla relazione con Ornella, ma a una crisi personale che andava oltre le vicende sentimentali.

Il vero punto di rottura tra i due arrivò quando Anna Fabbri, moglie di Paoli, in preda alla disperazione, chiese a Ornella di allontanarsi per sempre da suo marito, dicendo: “Senza Gino muoio”. Fu in quel momento che Ornella prese una decisione definitiva: non l’aveva lasciato, ma se ne era andata. Da quel momento, la relazione tra Ornella e Gino Paoli finì, ma il ricordo di quell’amore non cessò mai di accompagnarli.

Nel 2004, la loro unione professionale si concretizzò in un altro progetto discografico di grande successo, Ti ricordi? No, non mi ricordo, che ottenne un disco di platino, seguito da un tour trionfale e dal libro Noi due, una lunga storia, scritto a quattro mani da loro e da un terzo autore. Il loro ultimo incontro pubblico risale al 2023, quando entrambi erano ormai nella loro età avanzata, ma non avevano perso quel legame speciale che li aveva uniti. Dietro le quinte del Festival di Sanremo, Ornella e Gino si sono ritrovati, a 89 anni, a ridere, ricordare i vecchi tempi e rivivere quella complicità che aveva segnato per sempre le loro vite.