Il look natalizio tutto da copiare è quello di Diletta Leotta: il total white che devi assolutamente avere

La conduttrice di Dazn detta tendenza con l’outfit perfetto per queste feste, possiamo prendere spunto da lei per non sbagliare

Diletta Leotta ha dato ufficialmente il via alla stagione degli outfit natalizi con un look total white elegante e perfetto per gli eventi di questo periodo di feste. Al timone di un nuovo programma su DAZN, “Fuoriclasse”, in onda la domenica sera da settembre, la conduttrice siciliana ha sfoggiato un completo davvero fashion e di grande tendenza.

Dopo aver trascorso qualche giorno in Germania con la figlia per fare visita al marito Loris Karius, rientrata a lavoro e, come sempre, ha mostrato uno stile impeccabile. Non solo, ha dettato tendenza per ciò che riguarda i look ideali da sfoggiare nel periodo delle feste di Natale.

Diletta Leotta perfetta in total white, il look da copiare per il Natale

Diletta Leotta ci ha abituati da sempre a look fashion e di tendenza e anche in occasione di questo periodo natalizio non è stata da meno. La conduttrice di DAZN ha sfoggiato un completo bianco, composto da giacca e pantalone, perfetto per la cena di Natale, ma anche per il veglione di Capodanno, piuttosto che per una cena aziendale natalizia.

La Leotta ha optato per un abbinamento sexy, con una scollatura molto ambia e sensuale, la conduttrice ha scelto di abbinare il completo a un paio di decolleté con tacco e ha pettinato i capelli con un elegante coda di cavallo bassa con fila centrale. Inutile dirlo, stava davvero benissimo, elegante e fashion e – senza volerlo – ha lanciato una nuova tendenza perfetta per questo Natale.

Il look total white è quanto di più indicato ci sia per gli eventi natalizi, sofisticato e stiloso, si presta a molteplici abbinamenti così da poterlo rendere più casual o ancora più elegante, a seconda delle occasioni in cui si sceglie di indossarlo. Immaginiamolo con un top completamente glitter dorato e scarpe con il tacco dello stesso colore, in questo modo sarebbe perfetto per il cenone del 31 dicembre. Se invece si sceglie di lasciare la giacca aperta con una camicia di seta sotto, magari sempre bianca o color champagne, piuttosto che nera, abbinando il pantalone a un mocassino basso, ecco che il look diventa più semplice, sempre sofisticato, ma perfetto anche per un aperitivo con amiche o una giornata a lavoro.