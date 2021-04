Pochi piccoli cambiamenti della routine mattutina aiutano a cambiare la vita. Alcuni mesi fa la mia vita è completamente cambiata. A dispetto di quello che si possa pensare, non è stato un evento doloroso a traumatico, neppure un cambio di lavoro o di casa, a cambiare la mia vita per sempre. E’ stato semplicemente l’aver introdotto una routine mattutina di 40 minuti che mi ha permesso di vedere il mondo e la vita in modo diverso e incanalarmi verso la traiettoria del successo.

Spesso si legge che anche pochi e piccoli cambiamenti quotidiani si sommano per ottenere risultati enormi. Io non ci ho mai creduto fino in fondo, fino a che non è successo a me. A dirla tutto non ho cambiato poi molto. Ho solo capito che stavo trascorrendo i primi 40 minuti della mia giornata in modo sbagliato. Non sapevo che cambiare alcune piccole cose mi avrebbe portato a cambiare completamente la mia vita.

Idratazione

Lo so sembra incredibile eppure mi ci sono voluti ben 35 anni per capire che la pratica dell’idratazione è la più importante che io potessi fare per me al mattino. Da che io ricordi, raramente ho riservato dell’acqua al mio corpo al mio risveglio. Piuttosto, due o tre tazze di caffè espresso e poi dritto ad affrontare il caos della giornata. Non ricordo nemmeno quando bevevo il primo sorso della giornata, forse a pranzo.

Nessuna meraviglia quindi che mi trovavo a sentirmi ansioso e irritabile molto spesso: vivevo la mia giornata in uno stato di disidratazione.

È così importante bere acqua al mattino. La disidratazione non fa bene e sicuramente non è un modo produttivo per iniziare la giornata. Durante la notte si suda, si respira e si perde una quantità enorme di liquidi. Bere acqua appena sveglio reidraterà il corpo e inizierà a eliminare le tossine.

Per rendere la tua acqua più gustosa e invitante, puoi aggiungere frutta e verdura fresca (cetriolo, limone, fragole, menta). Inoltre, puoi aggiungere un pizzico di sale per reintegrare i minerali che hai perso durante la notte.

Meditazione

Che la meditazione possa fare solo che bene è cosa risaputa. Tuttavia, non l’avevo mai praticata prima. Non per qualche motivo specifico, semplicemente ho sempre creduto che fosse qualcosa di cui io non avevo bisogno. Eppure, ho pensato che, per cambiare la mia routine mattutina, avrei avuto bisogno di aggiungere un po’ di meditazione. Almeno una prova, e poi chissà. Quindi, ho iniziato ad ascoltare pochi minuti di meditazione guidata ogni mattina appena sveglia.

Questa pratica mi ha permesso di avere alcuni minuti di silenzio prima che il caos della giornata mi inondasse. Mi ha dato l’opportunità di stare alcuni minuti da sola con i miei pensieri e le mie emozioni. Ebbene, questi pochi minuti di quiete mattutini sono ormai per me un’ancora di salvezza. Troppo spesso ci svegliamo con il cortisolo che scorre nelle nostre vene, con il cuore accelerato e senza alcuna consapevolezza dei nostri corpi e delle nostre emozioni. La pratica della meditazione ti aiuterà a mitigare il tuo caos interiore e di rimanere più calmo e consapevole.

Scrivere su un diario

Penso che questo possa essere stato l’aspetto più influente della mia routine mattutina. Scrivere su un diario mi ha dato più consapevolezza di tutte le cose che ho in testa e di cui non mi ero mai resa davvero conto. Mi ha fatto capire in modo più chiaro chi ero e chi volevo essere, nonché di dove volevo arrivare. Prima di introdurre questa pratica, faticavo a prendere una direzione netta. Ho sempre avuto grandi obiettivi generali ma non erano eccessivamente specifici e, guardando indietro, non rappresentavano me stessa. Ma mettere nero su bianco, al mattino e alla sera, cosa volessi davvero mi ha portato tanta chiarezza. Mi ha dato modo di conoscere meglio me stessa e di reindirizzare la mia vita verso un corso diverso. Non credo che sarei dove sono oggi se non avessi iniziato a scrivere nel diario.

Movimento

Cosa sarebbe una routine mattutina senza movimento? Ancora una volta, ho pensato che sarebbe stata una buona scelta aggiungere un po’ di esercizio appena sveglia. Così ho iniziato a fare una passeggiata fino al parco ogni mattina. Era l’inizio di primavera quando ho iniziato (anche se vivo a Roma e le nostre giornate più fredde raramente scendono sotto i 3 gradi) quindi l’aria era frizzante e tonificante.

A volte ascoltavo una meditazione guidata mentre camminavo, il che era un ottimo modo per incorporare anche la meditazione nella mia routine mattutina. A volte ascoltavo dei podcast.

Ma questa pratica, insieme al diario, ha accresciuto enormemente il valore di entrambi. Camminare nella natura al mattino presto ti regala tanto benessere e chiarezza. Non so se c’è qualche altra pratica che mi fa provare tanta gioia come una passeggiata mattutina prima che il resto del mondo di svegli

Sei solo con il tuo corpo, i tuoi pensieri e la natura. Ti rendi conto di chi sei e di chi vuoi essere. Scopri le enormi ambizioni che hai per te stesso che non sapevi esistessero.

Input positivi, necessari per una buona routine mattutina

Dopo aver letto una miriade di articoli sul non guardare il mio telefono al mattino, ho capito il valore di avere un input positivo nella mia giornata prima di affrontare qualsiasi social media, e-mail, ecc. Riempire la mente di positività prima dello stress dato dalle notizie o il caos delle e-mail è così importante per la nostra salute mentale.

Pensiamo troppo spesso che questo non abbia importanza. Una rapida occhiata all’email o uno scorrimento veloce mentre siamo sdraiati a letto non farà male. E sì, probabilmente non noterai alcuna differenza. L’effetto è piccolo, ma c’è. Rilascerai gli ormoni dello stress. Collegherai il tuo cervello alla passività. Sperimenterai più pensieri negativi.

Riempire la mente di positività ti fa iniziare con una nota positiva e ti fa sentire meglio per il resto della giornata. Quindi trova qualcosa di positivo in cui impegnarti. Ascolta una meditazione guidata, un podcast positivo, leggi un libro gentile ed edificante.

Caffè, la mia routine mattutina più amata

La mia parte preferita in assoluto della mattinata. Da quando sono adolescente ho sempre amato il rito del caffè la mattina. Durante il primo grande lockdown, il caffè è diventato la mia più grande ancora di salvezza. Mi ha radicato, mi ha mantenuto sano di mente, mi ha reso felice. Quindi ovviamente è diventato parte della mia routine mattutina.

Il caffè è il momento per me in cui posso stare fermo, posso leggere, posso essere me stessa. Avere questo sacro spazio di tempo per me mi aiuta a rimanere consapevole tutto il giorno. Prendersi del tempo per rallentare e semplicemente essere se stessi è incredibilmente importante.

Consiglio vivamente di ascoltare alcune meditazioni sul caffè o sul tè. Non dovrai farlo ogni volta ovviamente, ma ascoltare le basi che che ti insegneranno a capire il mondo intorno a te sarà qualcosa di molto potente.

Ti insegneranno a iniziare la giornata con alcuni respiri consapevoli, a sentire i tuoi piedi sul pavimento, a notare i suoni intorno a te. Quindi inizierai a prestare attenzione al caffè: il calore della tazza, la forma delle bolle in cima, il vapore che sale, l’odore e, infine, il gusto. Questo processo può richiedere da 30 secondi a 15 minuti. Non è necessario che duri molti, ma è così importante.

La mia routine mattutina è in continua evoluzione, e va e viene a seconda di ciò di cui ho bisogno in quel momento e in quale stagione della mia vita mi trovo. Ma le pratiche essenziali rimangono sempre le stesse: quiete e movimento. Tutto quello che faccio è incentrato su queste due cose.

Il modo in cui inizi la giornata è come vivi la giornata e, quindi, la tua vita. È importante iniziare bene la giornata, qualunque cosa questo voglia dire per te. Sperimenta, prova pratiche diverse e non sentire mai il bisogno di attenerti alla stessa identica routine per tutta la vita.