Lascia perdere gli shampoo industriali costosi e chimici: pochi ingredienti naturali e lo fai a casa, risultato top

Se vuoi trovare il modo di creare shampoo salutari ed efficaci, il metodo migliore è al 100% naturale: ecco quale.

Quando parliamo di shampoo, più o meno tutti quanti siamo abituati a fare uso di quello che troviamo in commercio. Quante volte vi sarà capitato di affidarvi a un prodotto fatto e finito e messo in vendita da supermercati e discount vari. Tuttavia, avete mai provato a fare uso di prodotti creati al 100% in maniera naturale?

Per quanto gli shampoo industriali non siano assolutamente da demonizzare, se per una volta volete tentare la fortuna con un prodotto naturale, fatto in casa e completamente privo di costi di qualsiasi tipo, quello che abbiamo deciso di proporvi può fare assolutamente al caso vostro.

Fra le altre cose, usufruendo di pochissimi ingredienti, il risultato finale prometterà di soddisfarvi. Detto questo, non ci resta altro da fare che scoprire di che tipo di shampoo fai da te stiamo parlando, i suoi ingredienti effettivi e come fare a crearlo.

Shampoo completamente naturale: come crearlo

Non preoccupatevi per la difficoltà, perché realizzare questo shampoo completamente naturale è più semplice di quello che si possa pensare. Partiamo dagli ingredienti; munitevi di una manciata di edera, 50 g di ortiche – vanno bene anche essiccate – e tre rametti di rosmarino. Dopodiché, presentatevi in cucina, unite tutto in un pentolino riempito fino a mezzo litro di acqua senza calcare (quest’ultimo fa male ai capelli). Potete sfruttare anche l’acqua minerale della bottiglia, in ogni caso comunque ciò che conta è ricordare di lavare le erbe raccolte.

E anche di tagliare in maniera fine la stessa erba, in modo tale da far sì che fuoriescano le saponine. Fatto questo, l’erba può bollire in pentola con l’acqua per 10 minuti. dopo che l’edera ha iniziato a bollire, aggiungete ortiche e rosmarino, rendendo tutto quanto più profumato. In seguito spegnete, mettete un coperchio sulla pentola e lasciate riposare al caldo le erbe per 1 ora. l’edera ha effetto purificante, mentre l’ortica stimola il cuoio capelluto e il rosmarino favorisce la lucentezza e la forza dei capelli.

#icookwithnature #ecologico #naturale #rosmarino ♬ Pump That Swing – pinegroove @icookwithnature Shampoo fai da te? Vieni con me in cucina che lo prepariamo insieme! Uno shampoo naturale, profumato e super delicato per capelli più forti… usando solo ciò che ci regala la natura Ecco cosa ti serve: Una manciata di edera 50 g di ortiche 3 rametti di rosmarino ✨ Preparazione: 1. Porta mezzo litro d’acqua sul fuoco. 2. Lava bene tutte le erbe raccolte. 3. Taglia grossolanamente l’edera e falle fare 10 minuti di bollore. 4. Quando l’acqua bolle, aggiungi ortiche e rosmarino. 5. Spegni la fiamma, copri e lascia riposare per un’ora. 6. Filtra… ed ecco il tuo shampoo naturale! Nota importante: Questo shampoo non farà schiuma perché non contiene tensioattivi. Se sei abituato alla schiuma, puoi aggiungere 1 cucchiaio di uno shampoo ecologico al composto per avere un effetto più “familiare”. In questo modo potrai conservarlo anche più a lungo! ⸻ ✨ Proprietà delle piante utilizzate Edera – tonificante, aiuta a stimolare la microcircolazione del cuoio capelluto e a rinforzare le radici. Ortica – ricca di minerali (ferro, silicio, zinco), riduce la caduta dei capelli e purifica la cute. Rosmarino – stimola la crescita, dona lucidità e ha proprietà antimicrobiche naturali Proverai a rifarlo? ♻️ #shampoo

Terminata l’ora di attesa, filtrate tutto e pestate bene le erbe per fare fuoriuscire il succo che racchiudono al loro interno. Questo succo dovrebbe dare vita a una schiuma inconfondibile. Fatto tutto questo, potrete inserire il vostro particolare shampoo completamente naturale all’interno di una bottiglia per conservarlo. Per capire se fa davvero la schiuma, vi basterà shakerarlo un po’ e il risultato sarà velocemente visibile.