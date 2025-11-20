Scappa dal freddo, Ryanair ti porta al sole con l’offerta flash: prezzi stracciatissimi

Se vuoi allontanarti per un po’ dalla routine e dal freddo di questa stagione, valuta queste interessanti offerte Ryanair.

Siamo in pieno autunno e i primi freddi si fanno sentire. Man mano che ci avviciniamo all’inverno, in molti (soprattutto gli amanti del caldo) sognano di prendere un volo per mete più calde, ancor meglio se tropicali.

D’altronde, in questo periodo dell’anno c’è molta meno voglia di uscire e si preferisce stare in casa, a godersi un bel calduccio, magari facendo attività piacevoli come guardare la tv, leggere un libro, fare 4 chiacchiere con i propri cari, o magari darsi a creazioni culinarie.

Gli amanti del caldo, però, più di chiunque altro, vorrebbero concretizzare il desiderio di fuga in un posto più caldo, anche se non necessariamente esotico. Un posto, in cui perlomeno non vi siano temperature sotto lo zero, cosa che a breve vedremo in diverse zone del nostro Paese.

Da Ryanair arrivano alcune interessanti proposte flash da non perdere, per raggiungere destinazioni dal clima più mite, a partire da 14.99 euro.

Ryanair, le mete più miti da raggiungere a prezzi economici

Se state immaginando di viaggiare in luoghi dal clima più mite, tra le proposte della nota compagnia low cost ci sono, in particolare, tre destinazioni da non perdere.

Per fuggire dal freddo stagionale e dirigersi verso sole e relax, da Milano Bergamo si può raggiungere Tangeri, in Marocco. Una meta fascinosa che gode di un clima più piacevole, proprio nei mesi in cui in Italia, il gelo si fa sentire. A pochi passi dal BelPaese, questa località permetterà di fare un viaggio in un mix di culture: araba, europea e africana.

Tangeri era, nel periodo di suo maggior fulgore, un punto di incontro di più culture, tant’è che vi giungevano artisti, scrittori e celebrità come i Rolling Stones. Da non perdere, in questo luogo che esula dagli schemi, le Grotte di Ercole, splendide cavità naturali che offrono un meraviglioso affaccio sul mare.

Lo stesso vale per Cap Spartel, promontorio con faro, noto per essere, simbolicamente, un luogo di intersezione tra Oceano Atlantico e Mar Mediterraneo. Vale la pena, poi, di immergersi nel centro della città, tra vicoli e mercati, per vivere più a pieno l’atmosfera che si crea in questi posti.

E ancora, altra meta da mettere nella wishlist è senza dubbio Lanzarote (Isole Canarie). Qui vige un clima subtropicale che può portare tutti al mare nel mese di dicembre. Una ghiotta occasione per ritrovare un po’ d’estate, in inverno. Gran parte dello stile identitario, da un punto di vista estetico, dell’isola, è dato dall’artista e architetto César Manrique.

Tra ville immerse in natura, sculture affascinanti e il bianco calce mixato ad acquamarina, verde cactus ecc., Lanzarote è davvero un belvedere. Quest’isola pullula di grotte e tunnel vulcanici che Manrique ha reso spazi dedicati ad arte e cultura, come i Jameos del Agua. C’è un punto panoramico che non può non essere visitato, ed è il Mirador del Rio, che saprà ristorare, alla sola vista, la vostra anima.

Infine, l’ultima meta, ma non per ordine di importanza, è Valencia, in Spagna. Il clima non è estivo ma mite, sui 17/18 gradi. D’inverno è bello camminare tra le sue vie, tutte agghindate per le festività natalizie, tra presepi e luminarie. Tra i luoghi in cui immergersi, sono da citare Plaza de la Reina e Plaza del Ayuntamiento, Cattedrale di Valencia, Città delle Arti e delle Scienze. Ci sono diversi spazi tutti dedicati a iniziative culturali, e il clima mite permette di gustarsi anche un buon pranzo al sacco.

Se si vuole pianificare una fuga dal freddo, queste destinazioni sono da prendere in considerazione.