Fino ad ora anche il 2021 proprio come l’anno precedente è stato piuttosto arduo. Mai come ora è importante prenderti cura di te stesso e tenere alta la motivazione. E se anche tu ami il fitness come me, saprai che, se c’è una cosa che i workout a casa ci hanno insegnato, questa è che possiamo superare anche le sfide più difficili.

Ora che sono passati tanti mesi dal primo lockdown e la motivazione inizia a farsi debole, non è il momento di mollare. Se senti che è difficile, ti lasciamo alcuni suggerimenti pratici per tenere alta la motivazione e continuare ad essere ottimista anche durante tutto il 2021.

Ripensa e rivaluta i tuoi obiettivi

Ricorda il “tuo perché” e il motivo per cui hai iniziato il tuo percorso di benessere personale. Pensa a quanto hai ottenuto e quanto hai imparato da questa esperienza.

Fissa obiettivi fattibili

Stabilisci un piano realistico per te stesso che ti porti ai tuoi obiettivi. Sia che tu voglia portare a termine una maratona o sollevare pesi, fissa degli obiettivi fattibili e prova a raggiungerli poco alla volta.

Prova una pratica di meditazione

Personalmente, mi piace concentrarmi attraverso lo yoga e la meditazione. Entrambe queste discipline mi aiutano a trovare pace e calma, permettendomi di allontanarmi dallo stress quotidiano. La meditazione è un ottimo strumento per affrontare lo stress.

Pratica la cura di te stesso e la gratitudine

Concediti il permesso di essere semplicemente te stesso. Siedi da solo e rifletti sulle tue qualità. Praticare la cura di sé p importante per tenere alta la motivazion.

Reagisci consapevolmente

Abbiamo tutti giorni estremamente positivi e tutti abbiamo giorni difficili. La reazione è tutto, quindi come sceglierai di reagire e rispondere alla tua situazione?

Mangia più verdure

Seriamente, mangia più verdure. Prova un piano nutrizionale adatto al tuo stile di vita, fai pasti equilibrati e divertiti con le verdure di stagione. Sono ricche di vitamine, minerali e fibre.

Celebrare ogni – e dico ogni – vittoria

Fai di più tutto quello che ti piace. Ridi spesso e ama liberamente. La tua vita è come scegli di viverla. Rendila fantastica.