Il curriculum vitae è il nostro primo biglietto da visita ed è importante che ci rappresenti al meglio. Non solo quando lo inviamo alle aziende in risposta a un’offerta di lavoro, ma anche in caso di ricerca proattiva da parte delle aziende. Ecco perché il primo suggerimento è quello di avere un curriculum vitae scritto al meglio, per la ricerca del lavoro e per non farsi trovare impreparati qualora dovesse presentarsi una nuova opportunità.

InfoJobs, la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, ha raccolto alcuni consigli ed evidenziato alcuni errori da non commettere. Per un curriculum a prova di ufficio risorse umane (HR), che possa aiutare ad emergere nella selezione.

Vediamo quindi i suggerimenti su cosa inserire e cosa evitare in un profilo professionale da presentare ai futuri selezionatori, nella top 5: