Bagagli pesanti e valigie rigide

Le valigie più pesanti vanno posizionate direttamente dietro allo schienale posteriore. In questo modo in caso di tamponamento non possono essere sbalzate in avanti. E’ necessario partire dal basso verso l’alto e distribuire i pesi in modo omogeneo. Così da evitare qualcosa a cui magari non si pensa come l’usura di pneumatici e ammortizzatori. Importante anche adeguare la pressione dei pneumatici al carico, dato che a macchina piena la pressione dovrebbe essere più alta del normale.

Bagagliaio: visuale libera e necessario a portata

Dopo i bagagli pesanti vanno posizionati quelli più leggeri. Per natura di cose questi occuperanno la parte più alta del bagagliaio, ma non dovranno mai superare l’altezza dei sedili posteriori. Avere una visuale posteriore sgombra è necessaria per mettersi al volante in modo sicuro.

Il necessario a portata di mano

Ci sono oggetti che non possono essere lasciati nel bagagliaio, come snack, documenti e equipaggiamenti tecnologici. Questi infatti si rivelano importanti soprattutto durante il viaggio. Per evitare pause non indispensabili e movimenti azzardati devono essere tenuti facilmente a portata di mano di ogni passeggero e magari possono essere sistemati negli scomparti laterali delle portiere. I piccoli oggetti di cui possiamo invece fare a meno vanno a incastrarsi nelle cavità libere del bagagliaio così da mantenere tutto ben fermo.

Portapacchi e Box auto

Quando il bagagliaio non basta si deve aumentare la capacità di carico della vettura. Una esigenza molto sentita per chi deve affrontare lunghi viaggi con la famiglia a bordo. Per questo motivo è importante scegliere un portapacchi o un box auto, le tipologie in commercio sono svariate, ne esistono di tutti i prezzi e tipologie.

Fornirsi di organizer per il bagagliaio

Per i maniaci dell’ordine esistono anche gli organizer, utili a mantenere composto l’interno dell’abitacolo nel caso si debbano trasportare diversi oggetti possono essere utili delle anche delle comodissime tasche per i sedili. Gli organizer si possono disporre comodamente nel bagagliaio o si possono appendere sullo schienale dei sedili anteriori. Gli oggetti più piccoli vanno ad incastrarsi nelle cavità libere così da mantenere tutto ben fermo.

