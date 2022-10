Recupero del cibo, riciclo di abiti e condivisione dell’automobile: i prezzi volano ed è caccia al risparmio. Vediamo allora 3 App per risparmiare sulle spese di tutti i giorni, questione che ormai è diventata una necessità e non più una opzione.

Sotto il peso di inflazione e bollette alle stelle, gli italiani impugnano lo smartphone alla ricerca di modi per limitare la morsa dei rincari. E le App per risparmiare sulle spese quotidiane sono ormai un trend: è un vero e proprio nuovo modo di consumare. I dati sono da record per ogni tipologia di spesa: da Auting (car sharing) a Vinted (abiti Usati) fino a TooGoodToGo, che evita ogni giorno lo spreco alimentare e – specchio dei tempi – vede lievitare quotidianamente i propri utenti di 6.000 unità.

L’App per risparmiare sul cibo

A registrare dati record è TooGoodToGo, l’applicazione che consente a pasticcerie, panetterie e supermercati di vendere le eccedenze alimentari a un terzo del loro valore. Nel solo mese di settembre sono circa 500 mila i pasti salvati dal macero, contro i 350 mila di media. La crescita di 6.000 utenti al giorno, che si registra nelle ultime sei settimane, raddoppia il dato di luglio che ne vedeva ‘solo’ 3.000.

Eugenio Sapora, country manager dell’app TooGoodToGo, non esita a parlare di “boom”. Nata nel 2015 a Copenaghen, nel 2019 sbarca in Italia. Secondo i dati di App Annie, è la più scaricata nella sezione Food&Drink. A fine giornata i negozi mettono in vendita un pacco a sorpresa con i prodotti in scadenza e gli utenti passano a ritirare con uno sconto di circa il 70%. “La curva – commenta – è cresciuta molto da fine agosto in poi. Difficile pensare che l’impennata di utenti non abbia a che fare con il contesto socio-economico. É un’evidenza”. La crescita è continua ma il picco c’è, eccome”. Vantaggi non solo per le famiglie, quindi, ma anche per gli oltre 20 mila negozi affiliati.

Risparmiare con il trasporto in automobile

I numeri sono importanti anche per Auting, l’unica piattaforma italiana di car sharing tra privati, pronti a condividere la propria auto altrimenti ferma in garage. A settembre ha triplicato il numero dei suoi utenti. A godere dei benefici della sharing economy, arrivano gli oltre 40 mila utenti di Auting, la piattaforma di “car sharing peer-to-peer”. L’amministratore Ludovico De Giudici è soddisfatto dei volumi triplicati nel 2022 e spiega: “per il proprietario del veicolo diventa un modo interessante per rientrare sui costi”. Dall’altra parte, sono sempre di più “quelli senza macchina che si rivolgono a noi per la gita fuori porta”.

Consumo responsabile anche nel campo della moda

Cresce anche Vinted, l’app di compravendita di vestiti usati: sono 6,5 milioni gli italiani che scelgono di guadagnare qualche euro extra con gli scarti del proprio armadio o di risparmiare con un consumo responsabile. Vinted è ormai un colosso internazionale del “second hand”. Con il ritorno a scuola i numeri crescono, ma l’analisi di chi gestisce la app è cauta: “Vendendo gli oggetti che non servono più o cercando modi più economici per acquistare gli articoli necessari, piattaforme come Vinted possono essere un buon punto di partenza per mitigare l’impatto dell’inflazione”.