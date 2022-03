IN CUCINA CON LADYBLITZ

Frittelle dolci di cous cous, curcuma e mirtilli rossi. Una ricetta sfiziosa e particolare! Ottime consumate calde o tiepide, magari accompagnate da una bella tazza di cioccolata calda, per una merenda golosa o da un Tè allo Zenzero, per assaporare fino in fondo le note speziate e i profumi di paesi lontani che queste squisite frittelle rievocano.

Ricetta di Patrizia Dragoni

Ingredienti

250 g cous cous precotto

100 ml latte

100 g farina bianca

30 g zucchero

1 uovo

5 g lievito per dolci

30 g mirtilli rossi disidratati o uvetta passa

5 g curcuma in polvere

un cucchiaino raso di cannella in polvere

un cucchiaino raso di cardamomo in polvere

Procedimento

Cuocere il cous cous nel latte zuccherato, spegnere il fuoco e lasciarlo raffreddare. Versare il cous cous in una ciotola capiente, aggiungere la farina setacciata con il lievito, la curcuma, la cannella e il cardamomo, unire l’uovo sbattuto con una forchetta, mescolare fino ad ottenere un impasto molto denso e leggermente appiccicoso. Infine incorporare i mirtilli o l’uvetta se graditi.

In un pentolino portare l’olio a temperatura e, aiutandosi con un cucchiaio, prelevare un poco di impasto, quindi con delicatezza farlo rotolare nel palmo della mano formando una pallina grande poco piu’ di una noce. Cuocere le frittelle fino a doratura, scolarle e lasciarle asciugare su un panno assorbente. Cospargerle di zucchero a velo e servirle ancora tiepide.

Chi è Patrizia Dragoni



Espatriata in medio oriente 10 anni fa, vivo ad Abu Dhabi con mio marito. Mi piacciono le contaminazioni culinarie tra ricette di diversa tradizione regionale ed etnica e adoro ricercare e sperimentare soluzioni nuove e appetitose. Sono vegetariana ma non faccio mancare nulla a chi della famiglia ha preferito non seguirmi. Cucino per e con passione, preparando piatti sia dolci che salati presentandoli con fantasia e un pizzico di eleganza.

Canali Social di Patrizia:

Il Blog: https://patriziacreazioniecollezioni.blogspot.com/

Pinterest: www.pinterest.it/bertacchi

Instagram: www.instagram.com/patriziacreazionicollezioni/

Facebook : https://www.facebook.com/Non-di-solo-pane-696592540476503

