Uomini e Donne, come sta Mario Cusitore: “Problemi di salute, devo operarmi”

L’ex corteggiatore e cavaliere di Uomini e Donne ha spiegato in un lungo messaggio di aver scoperto una patologia per la quale è in cura

Mario Cusitore ha preoccupato non poco i suoi fan con un messaggio in cui ha comunicato di avere un problema di salute. Conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne, prima come corteggiatore di Ida Platano e poi come cavaliere, da qualche tempo – lontano dalla televisione – sembra aver cambiato vita.

Poi qualche giorno fa, proprio come un fulmine a ciel sereno, ha annunciato di doversi operare per un problema che ha scoperto in seguito a un controllo. Così ha annunciato di essere intenzionato ad apportare una serie di cambiamenti proprio per il bene della sua salute.

Come sta Mario Cusitore, cosa ha l’ex corteggiatore di Uomini e Donne?

Nonostante Mario Cusitore sia lontano dalla televisione ormai da un po’, ricordiamo che anche la sua esperienza come cavaliere del trono over non è finita nel migliore dei modi, continua a essere molto seguito. L’ex corteggiatore di Ida Platano, infatti, è attivissimo sul suo profilo Instragram, dove comunica le sue attività quotidiane, eventi, serate e tanto altro.

Recentemente, però, si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social, spiegando che ha bisogno di riguardarsi per un tempo, poiché dovrà operarsi. Ha voluto sottolineare come la sua vita non sia fatta solo di “eventi e serate”, specifica che forse è voluta essere una risposta alle critiche ricevute proprio all’interno del programma di Maria De Filippi. Poi ha raccontato di avere alcuni problemi di salute per i quali dovrà subire un intervento.

“Devo riguardarmi un po’. Ho problemi di salute. Non ci sento e infatti devo operarmi all’orecchio sinistro”, queste le parole di Mario Cusitore che non è sceso nei dettagli riguardo alla patologia che ha, dicendo solo di non sentirci bene. Ha chiarito che da questo momento eviterà troppe uscite e condurrà una vita sana, riferendosi con molta probabilità a un’alimentazione corretta. Poi ha aggiunto: “Da oggi stop. La terapia sarà lunga, ma pure questo passa e saremo forti“. Nelle storie successive l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha ringraziato i suoi followers per l’affetto che gli hanno dimostrato in seguito a questo messaggio, dicendosi davvero felice di ricevere questo supporto, soprattutto in un momento come questo.

Al momento non ha fatto altre comunicazioni sulle cure che sta seguendo o altro, ha condiviso immagini dalla palestra in cui da qualche tempo lavora come personal trainer.