Un Posto al Sole, anticipazioni inizio dicembre, arriva la vendetta di Gennaro: Marina distrutta

Marina dovrà vedersela ancora una volta con il gioco sporco di Gennaro, che metterà in atto un terribile piano di vendetta.

I rapporti tra Gennaro Gagliotti e la famiglia Ferri sono sempre più acri, e da tempo hanno luogo una serie di colpi e contraccolpi che sembrano non accennare a una fine. La lotta per il potere non si spegne, anzi, sembra più accesa che mai.

Negli scorsi episodi dell’ultra trentennale soap di Rai 3, Marina ha tentato a ogni costo di fare in modo che la sua famiglia fosse tutelata dai colpi bassi di Gennaro Gagliotti. Lei stessa, infatti, aveva più volte caldamente avvertito il marito Roberto, di non lasciare che Gagliotti entrasse a far parte della squadra dei Cantieri Flegrei.

Tuttavia, Roberto non l’aveva ascoltata e aveva accettato che l’uomo facesse il suo ingresso in azienda. Un compromesso, pur di non permettere che i Cantieri andassero in fallimento. Come Marina aveva previsto, però, l’ingresso di Gagliotti ha rappresentato una notevole fonte di guai.

Un Posto al Sole spoiler, Gagliotti compie la sua vendetta. Marina, disperata, è a un bivio

Nei nuovi episodi di Un Posto al Sole, continua la battaglia senza esclusioni di colpi tra i coniugi Ferri e Gennaro Gagliotti.

Nelle puntate che andranno in onda dal 1° al 5 dicembre 2025, proprio Gagliotti si vendicherà in modo terribile e inaspettato di Marina e Roberto. L’uomo non intende fare marcia indietro in nessun modo, anzi. Dal canto suo, Roberto è pronto a fare scudo e non è disposto a lasciare campo libero al suo nemico.

Tanta è la voglia di vincere che farà una richiesta a sua moglie alquanto insolita, mettendola di fronte a un bivio. La donna proverà grande dolore, al solo pensiero che il suo rapporto con la nipote Alice, possa rovinarsi.

Gennaro dovrà dunque affrontare l’ira di Roberto, ma proprio quando quest’ultimo penserà di avere il coltello dalla parte del manico, si renderà conto che non è così. Gagliotti, infatti, sta orchestrando nuove manipolazioni, e ha ancora delle carte da mettere in tavola.

Intanto, Raffaele svelerà di aver fatto una scelta che ha a che fare con il suo lavoro. L’uomo ha deciso di non lavorare più a Palazzo Palladini per andare in pensione. Tuttavia, prima di ciò, realizzerà l’ultimo presepe per il condominio. Renato sarà fortemente dispiaciuto e cercherà di fargli cambiare idea, ma non sembrerà riuscire nel suo intento. La decisione sembra ormai presa.