Un Posto al Sole, anticipazioni fine novembre: torna il Ferri di sempre, sarà spietato

Gli spoiler dell’amata soap opera di Rai 3 parlano chiaro, il personaggio più temuto sarà più spietato che mai: cosa accadrà

Nelle puntate di Un Posto al Sole dell’ultima settimana di novembre assisteremo al ritorno di Roberto Ferri, l’imprenditore sarà fuori di se per quanto accaduto. Ma non sarà solo lui il protagonista dei prossimi appuntamenti, dal 24 al 28 novembre, secondo quanto riportato dalle anticipazioni, pare proprio che ne vedremo delle belle.

L’imprenditore perderà davvero la pazienza e probabilmente lo vedremo come mai era successo prima nella storia della soap opera di Rai 3. Tutti i fan di Upas sanno bene come possa essere spietato e a quanto pare si infurierà a tal punto che potrebbe accadere di tutto.

Un Posto al Sole, cosa accadrà nelle prossime puntate

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole assisteremo al giorno dell’udienza di Roberto Ferri, si presenterà visibilmente turato ma al contempo molto scocciato perché alla fine ha ceduto alle richieste di Gennaro Gagliotti, patteggiando e risarcendolo con un’ingente somma di denaro.

La cosa, chiaramente, non gli piacerà e l’imprenditore perderà il controllo, Gagliotti, intanto, sarà sicuro di aver “messo al tappeto” al suo nemico. Vinicio, che in un primo momento aveva deciso di tornare a Napoli per stare vicino al fratello, inizierà a provare disgusto nei suoi confronti, gli lancerà accuse pesanti, dicendogli che è colpa sua se ha avuto una ricaduta per la dipendenza da stupefacenti.

Ma, secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole, assisteremo a un altro grande colpo di scena, Raffaele Giordano comunicherà ai suoi cari di essere pronto a lasciare il portierato di Palazzo Palladini, poiché crede che sia arrivato il momento di godersi la pensione e trascorrere più tempo con la famiglia e i nipoti.

Ma Renato Poggi reagirà malissimo, si scaglierà contro Ornella e le dirà che è colpa sua se Raffaele ha preso questa decisione, dunque, gli animi saranno tesissimi. Secondo le anticipazioni della soap opera di Rai 3, dunque, ci saranno una serie di sorprese, ma soprattutto il voltafaccia di Vinicio, che era arrivato a Napoli proprio per stare al fianco del fratello, potrebbe comportare gravi conseguenze per Gagliotti. Non ci resta che aspettare le prossime puntate per vedere cosa accadrà e se Ferri avrà, finalmente, la sua “vendetta” e cosa capiterà all’uomo che ha fatto di tutto per “metterlo a tappeto”. Ma soprattutto bisognerà comprendere se Raffaele Giordano andrà davvero fino in fondo alla sua scelta.