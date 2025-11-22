Tradimento, Güzide esce sconfitta ? La soap regala un finale drammatico

Negli episodi finali di Tradimento, come ne uscirà la protagonista Güzide? Ecco che cosa vedremo a breve in tv

Tradimento è una soap turca che in Italia ha avuto un grandissimo successo. Una storia appassionante che ha coinvolto milioni di telespettatori che non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nell’ultima puntata.

Come sa già bene chi segue la soap dall’inizio, Tradimento, il 28 novembre 2025, si conclude definitivamente, con la seconda stagione. Le vicende dell’ex giudice Güzide, sono entrate nel cuore di milioni di telespettatori e quello che ci si domanda è: dopo tante peripezie, drammi e sofferenze che ha dovuto affrontare, come si concluderà il suo viaggio?

Güzide ne ha passate davvero tante, a partire dal tradimento del marito Tarik, che addirittura aveva una figlia con un’altra donna, alla ricerca disperata del suo vero figlio biologico. Ed è proprio su questo filone che molti nodi verranno finalmente al pettine: riuscirà a trovarlo, finalmente? Ci sarà un lieto fine?

Tradimento, cosa succederà a Güzide?

Per Güzide, dunque, si conclude un percorso che potrebbe riservarle delle sorprese, nel bene e nel male.

Da quanto si apprende, per l’ex giudice si spalancheranno, finalmente, le porte della verità. Da tempo, infatti, è alla ricerca del proprio figlio biologico, ma quello che non si aspetta è che la verità non è lontanamente come avrebbe immaginato.

Nel finale, vedremo Ipek mettere in atto un piano di vendetta contro Azra, e lo farà aiutata da Neva. Güzide riuscirà a stanare Tarik, il suo ex marito, dopo che era scomparso e aveva fatto sparire ogni traccia di sé.

In questo contesto, la donna scoprirà tutta la verità sul suo figlio biologico e sarà davvero molto amara. Il bimbo che aveva partorito anni addietro, è morto. Per lei sarà un dolore indescrivibile, una notizia davvero molto difficile da digerire.

Ma non è tutto, perché anche se il dolore è grande, Güzide riuscirà a fare giustizia. Facendosi aiutare da Tolga, la donna riuscirà ad appropriarsi di un video compromettente in cui Tarik è ripreso mentre uccide, con un colpo di pistola, Korkmazn. Si tratta del noto video che Yesim aveva registrato e con cui per molto tempo aveva ricattato proprio Tarik.

L’ex giudice, quindi, si recherà subito dal procuratore e per l’uomo sarà la fine. Sarà finalmente arrestato, mentre Celal svelerà a Oylum chi sono i suoi veri genitori. Per scoprire altri dettagli, ci si dovrà sintonizzare su Canale, per il gran finale.