Il palinsesto Mediaset ha attuato un improvviso cambio di programmazione per la soap Tradimento. Ecco la data della messa in onda.

La famosa serie ha saputo, sin dal primo momento, catturare l’attenzione del grande pubblico italiano. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni puntata. Numerose sono le vicende raccontate e che continuano ad appassionare i telespettatori italiani e di tutto il mondo, dato che si tratta di un prodotto originario della Turchia.

C’è stato improvvisamente un cambiamento per la nota soap, ed è stato ora svelato quando potrebbe finalmente essere trasmesso di nuovo.

Ecco quando andrà in onda Tradimento

La programmazione della soap turca è stata confermata, sempre nella fascia serale di Canale 5, per il prossimo 23 febbraio. In quella data ci sarà infatti un appuntamento speciale, dato che la messa in onda avverrà a partire dalle 21.30 e fino alle ore 24, orario in cui verranno invece trasmesse le anticipazioni della successiva puntata. La scorsa settimana gli episodi erano invece andati in onda fino alle 24.15 circa, mentre adesso Mediaset ha deciso di chiudere anticipatamente e di mandare in onda una puntata leggermente più corta.

Dopo la soap, Canale 5 sarà la linea a un nuovo episodio del programma sportivo Pressing, che svelerà come sempre aneddoti sulla giornata di campionato di Serie A. Dal 23 febbraio, la serie turca avrà inoltre un altro competitor su Rai 1, dato che inizieranno le puntate di Imma Tataranni 4, la serie tv con Vanessa Scalera e che è ambientata nella cittadina di Matera. Si tratta di una fiction molto riuscita del palinsesto Rai 1 che, nella scorsa stagione, ha ottenuto un successo incredibile. La serie è infatti stata in grado di appassionare una media di ben 4.6 milioni di telespettatori a settimana, con uno share che ha raggiunto il 27% durante la messa in onda.

Nel frattempo, lo scorso 16 febbraio ci sono stati bassi ascolti per la soap Tradimento, dato che la media è stata inferiore ai 2 milioni di telespettatori con uno share dell’11.50 %. Questa messa in onda è infatti stata del tutto sconfitta dall’ultima puntata di Mina Settembre 3, la fiction Rai che ha visto come protagonista Serena Rossi e che ha avuto buoni ascolti. La soap ha avuto come competitor anche il talk show Che tempo che Fa, trasmesso sul Nove e che ha avuto come ospiti Antonella Clerici e Lucio Corsi.