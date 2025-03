Stefania Orlando ha recentemente spiegato il motivo per cui è terminato il suo matrimonio con l’ormai ex marito. Ecco quel che si sa.

Lei è una delle protagoniste dell’edizione 2025 del Grande Fratello e, ancora una volta, sta facendo conoscere a tutti la sua personalità e il suo stile di vita. Il reality show è condotto, ormai da anni, da Alfonso Signorini e riesce in ogni occasione a catturare l’attenzione di tutti. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio.

Di recente la gieffina si è commossa nel parlare della fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi. Ecco perché i due si sono lasciati.

Stefania Orlando e la fine del suo matrimonio

La concorrente si è infatti confidata con Bernardo Cherubini, e gli ha spiegato cosa è successo realmente con l’ex marito e perché tra i due è improvvisamente finita. Lei stessa ha svelato che non ci sono più uomini come lui e che ora, trascorsi due anni dal loro divorzio, ha finalmente trovato un nuovo equilibrio. “Due anni fa mi sono separata, oggi non sono fidanzata“, ha infatti detto lei riflettendo sulla sua vita privata, “Sto bene, adesso con lui abbiamo ritrovato un certo equilibrio negli ultimi due mesi“. La Orlando ha quindi svelato che ognuno ha la propria vita ma che è comunque rimasto l’affetto tra di loro. Lo ha infatti definito l’uomo migliore del mondo, qualità che è oggi difficilissima da trovare.

A quel punto Bernardo le ha domandato il motivo per cui il loro matrimonio è ad un certo punto volto al termine. La gieffina ha così spiegato che all’improvviso entrambi si sono accorti di avere delle esigenze del tutto diverse, anche se il desiderio di allontanarsi sarebbe partito dal suo ex compagno. “Sicuramente avrò delle colpe in questo“, ha continuato Stefania, “Però l’ho sentito diverso, ne abbiamo parlato e lui era abbastanza sicuro, aveva necessità di staccarsi da questa situazione. Io no“. A quel punto la Orlando si è lasciata andare ad una profonda commozione, svelando che quando si ama una persona si vuole che quella persona sia felice.

“Lui comunque c’è sempre stato come io ci sono sempre stata per lui, magari sotto un’altra forma“, ha infine concluso. Al momento i rapporti tra i due ex sono molto buoni: all’inizio non si sono sentiti per nulla perché il dolore era troppo forte, ma oggi si sono ritrovati come dei punti di riferimento e sono entrambi tornati ad essere sereni.