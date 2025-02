Stasera tutto è possibile potrebbe essere presto cancellato, dato che Stefano De Martino è pronto per cambiare rete.

Il famoso tv show di Rai 2 sta catturando l’attenzione di milioni di persone in tutta Italia, proprio grazie alla simpatia del conduttore e all’originalissimo format che vede ogni volta la partecipazione di vari personaggi e comici del mondo dello spettacolo. I fan non possono insomma fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono.

Di recente è stato annunciato un cambio di posizione da parte dei vertici Rai, che riguarda proprio la messa in onda della trasmissione.

Cosa è successo a Stasera tutto è possibile di De Martino

Ormai è noto il grande successo che sta avendo Stefano De Martino, che ha visto la sua carriera crescere ancora di più grazie al game show Affari Tuoi. Oltre a questo importante progetto – che era presentato fino allo scorso anno da Amadeus – lo showman napoletano sta portando avanti anche il programma Stasera tutto è possibile, arrivato alla sua ennesima edizione e che sta ottenendo risultati grandissimi. Il successo è così grande che Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha fatto sapere all’Ansa che potrebbe esserci una grande novità per il conduttore e per il format.

Pare infatti che il programma possa presto sbarcare su Rai 1 nella serata finale. “Ci stiamo lavorando“, ha infatti detto lui, svelando che questa scelta sarebbe nata dagli ottimi ascolti che ha raggiunto il tv show nelle prime puntate. D’altronde, il conduttore Rai continua – ogni giorno di più – ad essere uno dei più amati delle reti Rai, proprio grazie alla sua energia e a quella passione che lo ha sempre contraddistinto e che è presente in ogni suo lavoro. L’ex ballerino starebbe inoltre lavorando anche a nuovi format, dato che potrebbero esserci presto alcuni progetti in prima serata che verranno realizzati in autunno e in inverno.

Stavolta si tratterà però di varietà, e i fan non vedono l’ora di guardare questi nuovi lavori di De Martino. Quest’ultimo ha del resto firmato con la Rai un contratto valido fino al 2028 per la conduzione di Affari Tuoi e non solo. Le voci dicono anche che presto potrebbe essere anche il conduttore del Festival di Sanremo, chiaramente subito dopo la partecipazione di Carlo Conti, che starebbe lavorando alla kermesse anche per le edizione 2026 e 2027.