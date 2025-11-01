Perché Romina Power indossa sempre abiti lunghi e larghi: la verità dopo anni

Romina Power, icona della musica italiana e internazionale, continua a stupire non solo per la sua voce ma anche per il suo stile unico e riconoscibile.

Negli ultimi anni, la cantante ha adottato un guardaroba caratterizzato da abiti lunghi e ampi, una scelta che va ben oltre la semplice moda e che riflette un profondo cambiamento nella sua vita personale e spirituale.

Dagli esordi, Romina Power si è distinta per un’immagine fresca e anticonvenzionale. Negli anni ’70 e ’80, la sua presenza scenica era caratterizzata da abiti sgargianti, colori vivaci e acconciature naturali, in controtendenza rispetto alle mode più rigide del tempo.

L’evoluzione dello stile di Romina Power

Tuttavia, a partire dagli anni 2000, si è assistito a una progressiva trasformazione del suo modo di vestire: i jeans e le camicie hanno lasciato spazio a tuniche, caftani e abiti lunghi, accompagnati spesso da scialli fantasiosi e sandali comodi.

Questa evoluzione non è stata dettata solo da ragioni estetiche o di comodità, ma rispecchia un percorso interiore e spirituale che Romina ha intrapreso con determinazione.

Il legame tra stile e spiritualità

Un elemento fondamentale di questa trasformazione è legato alla conversione di Romina Power al buddismo, avvenuta dopo la separazione da Albano Carrisi e consolidata nel tempo. La fede buddista ha influenzato profondamente il suo modo di vivere e, di riflesso, il suo modo di vestire.

Gli abiti ampi e le tuniche rappresentano per Romina un simbolo di distacco dal materiale, una manifestazione di umiltà e semplicità, valori fondamentali nella sua nuova filosofia di vita.

In un’intervista recente, la cantante ha spiegato come il buddismo l’abbia aiutata a “mettere le cose nella giusta prospettiva” e a comprendere che “ogni nostra azione ha una ripercussione nel nostro continuum mentale”. Questo approccio si riflette nel suo modo di presentarsi al pubblico: abiti morbidi e confortevoli che facilitano il movimento sul palco, consentendole di esibirsi con naturalezza e spontaneità.

Fattori pratici che hanno influenzato la scelta degli abiti

Oltre alla dimensione spirituale, Romina Power ha dovuto fare i conti con motivi di salute che hanno influito sulla sua scelta stilistica. Nel 2019, infatti, ha affrontato un intervento al ginocchio che ha reso necessario abbandonare le scarpe con il tacco a favore di sandali più comodi e pratici, che si abbinano perfettamente ai suoi abiti ampi e alle tuniche.

Questa combinazione di praticità e filosofia personale ha dato vita a un look che la distingue nettamente nel panorama artistico italiano, confermando Romina Power non solo come una cantante di grande talento ma anche come una donna capace di rinnovarsi e di esprimere la propria autenticità attraverso ogni dettaglio del suo stile.

Romina Power continua così a incarnare un modello di eleganza consapevole, dove il guardaroba diventa un riflesso tangibile del percorso interiore.