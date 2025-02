Solo ora è spuntato il vero motivo per cui Re Carlo decise di lasciare la Principessa Diana. Ecco cosa successe in realtà anni fa.

Il sovrano del Regno Unito ha avuto una vita sentimentalmente abbastanza altalenante. Per molti anni è infatti stato sposato con l’amatissima Diana e da lei ha avuto i due figli William e Harry. In cuor suo ha però sempre amato Camilla, che è andato a riprendersi poco dopo il divorzio con la Principessa e con cui ha poi costruito una nuova vita. Il loro amore è stato così forte che oggi sono diventati Re e Regina d’Inghilterra.

Milioni di persone si sono sempre domandati cosa fosse accaduto realmente tra Carlo e Diana, e adesso c’è stata una testimonianza improvvisa.

Ecco cosa è successo tra Re Carlo e Diana anni fa

Di recente stanno venendo fuori non poche rivelazioni sul rapporto – terminato anni fa – tra Carlo e Diana. I due pronunciarono il Sì nel 1981 con una cerimonia che venne seguita da tutto il mondo. In realtà, già dalla loro luna di miele, i più attenti compresero che qualcosa non stava andando per il verso giusto, anche se il punto di non ritorno arrivò qualche settimana dopo il loro matrimonio. A rivelarne qualche dettaglio in più è stata una fonte anonima, che dovrebbe aver lavorato come guardiacaccia nel Castello di Balmoral, dove Carlo e Diana hanno soggiornato per un periodo.

L’uomo in questione ha infatti raccontato che la Principessa detestava vivere lì, dato che aveva sempre provato noia per le tradizionali attività all’aria aperta, nonostante fosse cresciuta immersa nel verde. Alla compianta Principessa piaceva la città e non amava gli sport di campagna. Una confessione, questa, che lasciò senza parole Carlo, il quale era invece un appassionato cacciatore di volpi. C’è da dire infatti che entrambi non avevano molto in comune e che non si capirono fino in fondo. Del resto, all’allora Principe del Galles non piaceva il fatto che la moglie gli rubasse la scena in più occasioni.

“Penso che quello sia stato l’inizio del deterioramento della loro relazione,” ha dichiarato l’insider, “nonostante la gente dica che è tutta una questione di donna!“. Pare quindi che, proprio durante il loro soggiorno a Balmoral, Carlo capì che non sarebbe mai stato felice con la donna che aveva sposato. Con gli anni le cose tra di loro peggiorarono ogni volta di più, e l’epilogo è quello che conosciamo tutti.