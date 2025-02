Continuano le puntate di Miss Fallaci, e sono spuntate le prime anticipazioni su quello che succederà durante i prossimi episodi.

La nuova serie tv Rai è liberamente ispirata alla vita della grande Oriana Fallaci, personaggio interpretato da Miriam Leone. Già nei primissimi giorni questo prodotto ha già ottenuto un grande successo, tanto che i fan non hanno potuto fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono di volta in volta. Numerose sono le vicende già raccontate e che hanno appassionato i telespettatori.

A fare il giro del web sono ora le prime anticipazioni sugli episodi che verranno trasmessi il prossimo 25 febbraio.

Le anticipazioni di Miss Fallaci: cosa succederà

I prossimi episodi inizieranno innanzitutto con la giornalista Oriana Fallaci che avrà un obiettivo molto importante. Vorrà infatti raccontare in prima persona tutto ciò che succede a Hollywood, e ci riuscirà iniziando a lavorare con Albert Gordon, un famoso produttore discografico. Oriana accetterà infatti la sua proposta e comincerà a scrivere degli articoli per lui, che in cambio le permetterà intanto di avere accesso agli studi cinematografici e di conoscere da vicino registi e attori famosissimi di tutto il mondo hollywoodiano.

Il suo obiettivo non sarà solo quello di aiutare la giornalista a scrivere i suoi articoli, ma vorrà anche sedurla. A quel punto lei, scoperto l’arcano, deciderà di lasciare Hollywood e di tornare a casa. Nonostante il suo addio a questo mondo, l’esperienze vissuta negli studi del cinema la farà diventare sempre più famosa nell’ambito del giornalismo. Nel frattempo, la Fallaci incontrerà nuovamente Alfredo Pieroni e tra i due scoppierà la passione. Inizierà così una storia d’amore fatta di alti e bassi ma soprattutto di tormenti. Lui, che era un uomo d’affari pieno di carisma, rappresenterà infatti per la giornalista la sua prima grande storia d’amore.

Proprio per questo forte sentimento, la donna deciderà di trasferirsi a Londra e di seguire il suo cuore. Intanto riceverà l’incarico di intervistare il cantante Frank Sinatra e, nonostanet qualche difficoltà iniziale, riuscirà alla fine a portarsi a casa l’intervista. Ad un certo punto, Oriana sentirà di dover capire quali sono le priorità della sua vita e, giorno dopo giorno, inizierà a comprendere che non è lei l’unica donna nella vita di Pieroni. Per scoprire quindi cos’altro succederà nel corso delle prossime puntate di Miss Fallaci, non resta che attendere.