Ci sarà presto un colpo di scena nel palinsesto Mediaset, dato che sta per tornare in tv la soap più amata. Ecco quando la si vedrà.

Questa stagione televisiva Mediaset è stata, sin dall’inizio, molto intensa e ricca di sorprese. Pier Silvio Berlusconi ha del resto attuato una vera e propria rivoluzione televisiva, fatta di molte new entry e di altrettanti addii. Il vero cambiamento c’è stato infatti dopo la morte di Silvio Berlusconi, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto nella vita di milioni di italiani.

C’è stata adesso un’altra grande sorpresa per i telespettatori, dato che sta per tornare su Mediaset una serie molto amata dal grande pubblico.

La soap torna su Mediaset e i fan sono al settimo cielo

Da pochissimo è stata svelata la programmazione Mediaset del mese di marzo, che prevede appunto il ritorno di Segreti di Famiglia, che non sarà però trasmessa su Canale 5 com’è invece successo in passato. Le puntate restanti della prima stagione verranno infatti trasmesse da lunedì 3 marzo in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Si tratta di un ritorno super atteso da parte dei fan, che si erano spesso lamentati della sospensione della serie nella fascia della seconda serata di Canale 5. Per il momento non ci sono però informazioni certe sulle prossime stagione, e non si sa se Mediaset deciderà di acquisire i diritti anche delle successive puntate.

Segreti di Famiglia era stato sospeso lo scorso dicembre, quando il palinsesto Mediaset aveva provato a trasmettere la soap anche durante il daytime pomeridiano, in sostituzione a Endless Love. Questo test non aveva però dato i risultati sperati, dato che gli ascolti non erano stati soddisfacenti. La media era infatti stata solo di 1,8 milioni di spettatori al giorno con un share pari al 16 %. Questi numeri erano quindi stati ritenuti troppo bassi e si era deciso di sospendere la soap e di dare ancora spazio alle puntate di Endless Love, che è tra l’altro volto al termine da pochissimo.

Il palinsesto Mediaset ha inoltre previsto lo stop di C’è Posta per Te per il mese di marzo. Il tv show di Maria De Filippi è infatti n programma fino al 15 marzo, perché dal sabato successivo ci sarà il serale di Amici. Alla conduttrice andrà quindi la fascia del sabato sera per tutta la stagione primaverile. Per scoprire cosa succederà durante i prossimi giorni nel palinsesto Mediaset, non resta che attendere.