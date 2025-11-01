Maria De Filippi, il grande amore prima di Costanzo (durato sette anni)

Prima del matrimonio con il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha avuto una relazione durata 7 anni.

Nel panorama televisivo italiano, Maria De Filippi rappresenta una figura iconica e amatissima, non solo per i programmi di successo che ha saputo ideare e condurre, ma anche per la sua vita privata, spesso avvolta nel riserbo.

La sua lunga storia d’amore con Maurizio Costanzo, uno dei più grandi giornalisti e conduttori italiani, è stata sotto i riflettori per quasi trent’anni, ma pochi conoscono i dettagli dei rapporti sentimentali che hanno preceduto questo legame.

Il rapporto con Maurizio Costanzo e il passato sentimentale di Maria De Filippi

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sono sposati nel 1995, dando vita a una delle coppie più solide e ammirate della televisione italiana. La loro unione è durata fino alla scomparsa del giornalista, avvenuta il 24 febbraio 2023, un evento che ha segnato profondamente l’animo della conduttrice. Nonostante la differenza d’età e il ruolo di capo e collaboratrice che inizialmente legava i due, il loro amore è cresciuto nel tempo, basato su rispetto, intelligenza e complicità.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la De Filippi ha raccontato con sincerità il percorso che l’ha portata a incontrare Costanzo: “Non ho avuto un’attrazione fisica all’inizio. Era il mio capo. Però mi piaceva molto il suo cervello. Quando ho iniziato a lavorare per Maurizio, volevo stare dietro le quinte”. Tuttavia, prima di incontrare il giornalista, Maria De Filippi ha avuto una relazione importante durata sette anni. “Prima di Maurizio ho avuto un fidanzato per sette anni. Non siamo rimasti in rapporti anche se so che è diventato otorino”, ha rivelato, svelando così un aspetto poco noto della sua vita privata.

Il passato di Maria è segnato anche dal suo rigore accademico: si è laureata con lode in Giurisprudenza e ha sempre mostrato una determinazione molto forte anche negli studi. Ricorda ancora con un sorriso l’episodio di un esame di diritto privato, in cui inizialmente rifiutò un voto di 25 perché lo considerava insufficiente. “Io ero proprio scema, o da 28 in su o niente”, ha ammesso scherzosamente, sottolineando però il suo impegno e la sua serietà.

Nel corso di quegli anni, la sua vita sentimentale ha conosciuto anche un primo amore significativo, nato quando aveva appena diciotto anni. Si trattava di un amico di suo fratello Giuseppe, che oggi collabora con lei nel suo staff. “Una volta ho avuto una storiella con un suo amico e quando l’ha scoperta mi ha uccisa di insulti. Appena se ne è andato di casa però, ho iniziato a cercarlo e ora lavoriamo assieme”, ha raccontato con un tocco di ironia.

Quella relazione durò circa tre anni ma si concluse senza un lieto fine, per decisione della stessa Maria. Nonostante ciò, i due sono riusciti a ricucire un rapporto amichevole: “Oggi è un amico di messaggi. Insomma, lo sento via sms. Siamo stati assieme tre anni quando io ne avevo 18 e l’avevo trattato male. Mi era rimasto il rimorso, sono felice di aver riallacciato.”