La Rai prepara una sorpresa imperdibile: l’omaggio a Pippo Baudo in prima serata

La Rai sembra essere pronta a regalare ai telespettatori una sorpresa incredibile: che omaggio al mitico Pippo Baudo.

Se c’è una personalità destinata a essere ricordata per anni e anni, quella personalità porta certamente il nome e il cognome di Pippo Baudo. L’ex conduttore televisivo, ormai deceduto, rimane assolutamente un personaggio della spettacolo e della televisione italiana che non potrà mai essere dimenticato.

Per quello che ha lasciato, per come ha cambiato il modus operandi dei conduttori TV e anche per personalità e carisma che lo hanno sempre contraddistinto nel corso della sua lunga carriera.

Proprio per tutte queste motivazioni, la Rai ha deciso di omaggiarlo direttamente in prima serata, regalando un evento davvero d’eccezione ai milioni di telespettatori e alle milioni di telespettatrici che hanno seguito in passato i programmi presentati da Pippo Baudo. Ma anche per chi ha vissuto a distanza gli ultimi anni di vita del conduttore, e apprezzerà certamente guardare una trasmissione del genere.

Rai, che sorpresa: super omaggio a Pippo Baudo

AffariItaliani.it ha riportato una possibile decisione della rai, che potrebbe fare felici tantissime persone. L’indiscrezione presenterebbe la possibilità di omaggiare Pippo Baudo attraverso un programma che andrebbe in onda su Rai Uno nei prossimi mesi. Una serata evento che ha l’obiettivo di ricordare con affetto il presentatore televisivo scomparso il 16 agosto 2025. Sarebbe davvero una grandiosa notizia, non c’è che dire. Ma quando effettivamente sarà possibile vedere su rai Uno tale show?

Soltanto al termine della prossima edizione del Festival di Sanremo sarà possibile preparare questa speciale serata. Pippo Baudo probabilmente sarà ricordato in lungo e in largo anche a Sanremo, che ha condotto in diverse occasioni nel corso della sua carriera. Bisognerà attendere quindi per poter vedere tale manifestazione, che potrebbe avere luogo all’interno del Comune di Sanremo – proprio nel Teatro Ariston – o al Teatro delle Vittorie.

E non è tutto, perché sempre secondo AffariItaliani.it la Rai coinvolgerebbe volentieri ospiti importanti e rinomati. Per il resto, al momento sappiamo veramente pochissimo sul possibile coinvolgimento di presentatori, ospiti e luogo in cui questa serata a tinte Rai potrà prendere vita. Di sicuro, però, la televisione pubblica vuole omaggiare il più possibile quello che secondo molti è stato il padre della televisione italiana, o almeno per come la conosciamo oggi. Molto più di un conduttore televisivo. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile per molti addetti ai lavori, che sperano di dargli l’ultimo grande saluto dopo l’edizione 2026 del Festival di Sanremo.